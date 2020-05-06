На Марсе были реки возрастом более 100 тысяч лет, – ученые
Ученые уже давно знали, что на поверхности Марса когда-то была вода, но теперь они нашли свидетельства марсианской реки, которая просуществовала более 100 тыс. лет. Об этом сообщает New Scientist.
Так, ученый из Утрехтского университета в Нидерландах Франческо Салезе и его коллеги обнаружили высокий скальный утес в северо-западной части бассейна Эллада, который образовывался в результате течения древней реки.
По мере своего движения реки формируют отложения, которые накапливаются слоями. Высота скалистого утеса составляет 200 метров и 1,5 км в ширину. Осадочные породы скалы возрастом около 3,7 млрд лет. По словам ученых, чтобы сформировался подобный утес, потребовалась бы река, которая была бы активной в течение как минимум 100 тыс. земных лет.
Открытие удалось сделать с помощью спутниковых данных с камеры HiRISE на борту станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который делает снимки Марса с разрешением 25 см на пиксель.
"Спутниковые снимки Марса обычно ограничиваются видом с высоты птичьего полета, поэтому мы получаем снимок лишь верхнего слоя отложений. Но нам повезло, потому что этот утес оказался в правильном ракурсе", – говорит Салезе.
Такое расположение позволило команде проанализировать нижележащие слои породы. Затем исследователи создали 3D-реконструкцию местности.
"Для формирования 200-метровых отложения должны были быть условия, требующие среды, способной поддерживать значительные объемы жидкой воды", – отмечает ученый.
Это означает, что вода должна была течь круглый год, а это говорит о том, что на Марсе был водный цикл с осадками, подобными земным.
В бассейне Эллады, в южном полушарии Марса, когда-то располагалось большое озеро, а также сеть рек и дельт.
"Эти геологические области имеют решающее значение в нашем поиске свидетельств древней жизни на Марсе", – говорит Салезе.
По его словам, новый марсоход NASA Perseverance, который отправится на Марс в июле или августе, будет исследовать схожие виды отложения в других областях планеты.
Как ранее сообщал Фокус:
- Космический корабль SpaceX для полетов на Луну и Марс прошел ключевой тест. Starship SN4 впервые прошел криогенное испытание.
- Также NASA завершило подготовку вертолета-разведчика к полету на Марс. Новый марсоход Perseverance будет оборудован летательным аппаратом Mars Helicopter Scout.
- А Китай раскрыл название своей марсианской миссии. Китайская миссия по исследованию Марса, которая стартует летом, получила название в честь древней поэмы.