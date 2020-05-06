На Марсе были реки возрастом более 100 тысяч лет, – ученые

Ученые уже давно знали, что на поверхности Марса когда-то была вода, но теперь они нашли свидетельства марсианской реки, которая просуществовала более 100 тыс. лет. Об этом сообщает New Scientist.

Так, ученый из Утрехтского университета в Нидерландах Франческо Салезе и его коллеги обнаружили высокий скальный утес в северо-западной части бассейна Эллада, который образовывался в результате течения древней реки.

По мере своего движения реки формируют отложения, которые накапливаются слоями. Высота скалистого утеса составляет 200 метров и 1,5 км в ширину. Осадочные породы скалы возрастом около 3,7 млрд лет. По словам ученых, чтобы сформировался подобный утес, потребовалась бы река, которая была бы активной в течение как минимум 100 тыс. земных лет.

Открытие удалось сделать с помощью спутниковых данных с камеры HiRISE на борту станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который делает снимки Марса с разрешением 25 см на пиксель.

"Спутниковые снимки Марса обычно ограничиваются видом с высоты птичьего полета, поэтому мы получаем снимок лишь верхнего слоя отложений. Но нам повезло, потому что этот утес оказался в правильном ракурсе", – говорит Салезе.

Такое расположение позволило команде проанализировать нижележащие слои породы. Затем исследователи создали 3D-реконструкцию местности.

"Для формирования 200-метровых отложения должны были быть условия, требующие среды, способной поддерживать значительные объемы жидкой воды", – отмечает ученый.

Это означает, что вода должна была течь круглый год, а это говорит о том, что на Марсе был водный цикл с осадками, подобными земным.

В бассейне Эллады, в южном полушарии Марса, когда-то располагалось большое озеро, а также сеть рек и дельт.

"Эти геологические области имеют решающее значение в нашем поиске свидетельств древней жизни на Марсе", – говорит Салезе.

По его словам, новый марсоход NASA Perseverance, который отправится на Марс в июле или августе, будет исследовать схожие виды отложения в других областях планеты.

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