Туда вопросы, там ответы. Китай раскрыл название своей марсианской миссии

Китайская миссия по исследованию Марса, которая стартует летом, получила название в честь древней поэмы

Подбирая названия для своих миссий и аппаратов, специалисты NASA нередко обращаются к греческой мифологии, но их коллеги из Китая предпочитают черпать вдохновение в собственном культурном наследии. Так, первая миссия по исследованию Марса получила название Tianwen-1 в честь древней поэмы Цюй Юаня. Об этом сообщает Reuters.

Tianwen в переводе означает "Вопросы к небу", и Цюй Юань написал ее более 2000 лет назад. В поэме автор поднимал различные вопросы о звездах и других небесных телах. Название марсианской миссии было озвучено в день 50-й годовщины запуска первого китайского спутника.

О Tianwen мы услышим еще не раз и не только в связи с покорением Марса. Китайское космическое агентство (CNSA) будет называть все грядущие миссии по изучению планет в честь 2000-летней поэмы. CNSA вообще хорошо даются поэтичные названия. Например, серию лунных исследовательских аппаратов агентство назвало "Чанъэ" в честь мифической богини, которой за прегрешения выпала участь поселиться на спутнике в одиночестве.

Луну Китай исследует довольно давно, а вот до Марса пока не дотягивался. Однако этим летом к Красной планете отправится сразу два исследовательских аппарата: орбитальный зонд и марсоход. Примерно в это же время на Марс должен отправиться новый ровер NASA. Европейское космическое агентство ESA тоже планировало отправить марсоход, но в итоге перенесло миссию на 2022 год.

Как ранее сообщал Фокус: