Ученые создали руку из жидкого метала, как у Терминатора

Ученые разработали решетки из жидкого металла, которые можно складывать как угодно, но после нагревания они приобретают первоначальный вид. Об этом сообщает New Atlas.

Команда изобретателей из Бингемтонского университета штата Нью-Йорк, под руководством профессора Пу Чжана, распечатала на 3D-принтере структуры решетчатого типа из металла, известного как сплав Филда. Он является легкоплавким сплавом, который становится жидким при температуре приблизительно 62°C, но затем затвердевает при охлаждении.

После этого, структуры были покрыты слоем резины, что позволяло решеткам оставаться жесткими при температура ниже 62°C.

Но после нагревании выше указанной температуры, сплав становился жидким, но оставался в своей резиновой оболочке. В такой форме структуры могут быть сложены или деформированы как угодно. В случае, если сплав повторно затвердеет в измененной форме, то сможет оставаться в ней в течение неопределенного времени.

Но если его просто повторно разогреть, то решетки примут свою изначальную форму. Ученые говорят, что этот процесс похож на то, как резиновая игрушка возвращается в прежнюю форму после деформации.

Команда использовала новую технологию для создания таких элементов, как паутинообразные антенны, футбольные мячи, и даже для создания руки, похожей на Terminator 2, которая расправляется при нагревании.

Как ранее сообщал Фокус: