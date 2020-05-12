Илон Маск возобновил производство Tesla и готов к аресту

Похоже, Илону Маску уж очень не терпелось вновь запустить конвейеры Tesla. Настолько, что предприниматель решился на этот шаг вопреки воле властей округа Аламида, Калифорния, где расположен завод компании. Он даже изъявил готовность понести наказание за свои действия, о чем заявил традиционным для себя методом – через Twitter.

"Сегодня Tesla возобновляет производство вопреки правилам округа Аламида. Я буду там вместе со всеми остальными. Если кого-нибудь надо будет арестовать, я прошу, чтобы это был только я", - написал Маск.

Это новый виток конфликта предпринимателя с местными властями. В конце минувшей недели губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом одобрил запуск некоторых предприятий, но в округе Аламида эту идею не поддержали. В ответ Маск подал иск против округа, обвинив власти в том, что те действуют вопреки "воле губернатора, президента, конституционным свободам и просто здравому смыслу". Он также пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla в другой штат, добавив, что то, сохранит ли автопроизводитель хоть какую-то производственную деятельность в Калифорнии, будет зависеть от дальнейшего отношения к компании.

В ответ на недозволенное открытие завода власти округа заверили, что работают над решением проблемы и выразили надежду, что Tesla согласится принять специально подготовленный для нее план возобновления производства. Они также надеются, что к автопроизводителю не придется применять принудительных мер.

В самом начале пандемии COVID-19 Маск не верил в угрозу коронавируса, но, когда события стали приобретать все больший размах, активно включился в борьбу с болезнью. Стал закупать и даже разрабатывать аппараты ИВЛ. Однако недавно он крайне негативно высказался о карантинных ограничениях, заявив, что принуждение людей к домашней самоизоляции – "фашистская" мера.

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