SpaceX выпустил симулятор стыковки космического корабля с МКС

Компания SpaceX выпустила онлайн-симулятор, который позволяет каждому желающему попробовать свои силы в стыковке корабля Dragon 2 с МКС. Об этом сообщает Cnet.

"Этот симулятор познакомит вас с элементами управления реального интерфейса, используемого астронавтами NASA для ручного пилотирования кораблей SpaceX Dragon 2 к Международной космической станции", – говорится в сообщении SpaceX.

Также в компании подчеркнули, что процесс "требует терпения и точности".

"Не используйте большие движения возле МКС", – предупреждает SpaceX.

В предстоящей миссии SpaceX Demo-2 будут участвовать астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Херли. Скорее всего, астронавтам не придется вручную стыковаться с МКС.

"Миссии Crew Dragon будут в автономном режиме состыковываться и отстыковываться от МКС, но при необходимости экипаж может управлять космическим кораблем вручную", – говорят в компании Илона Маска.

Директор NASA Джим Брайденстайн похвастался в Twitter, что протестировал симулятор еще в прошлом году и справился с задачей с первого раза.

Предстоящая миссия Dragon является частью программы Commercial Crew Program NASA – многоэтапная программа по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС.

Кроме этого, отмечается, что настоящая система управления внутри капсулы с экипажем использует сенсорные экраны, которыми можно управлять, надев на руки перчатки космического скафандра SpaceX. Но у космонавтов также есть возможность физического ручного управления, подчеркнули в NASA.

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