Корабль SpaceX спас человека во время подготовки к миссии NASA
Судно SpaceX провело спасательную операцию у побережья Флориды, придя на помощь владельцу моторной лодки. Об этом сообщает Cnet.
Речь идет о корабле компании, который задействован в возвращении космического корабля Crew Dragon и астронавтов с орбиты на Землю.
По данным береговой охраны США, судно SpaceX Go Searcher ответило на экстренный вызов во время подготовки к первому запуску компанией астронавтов NASA на МКС. Миссия стартует с мыса Канаверал 27 мая.
Корабль GoSearcher прибыл на место происшествия в качестве доброго самаритянина и спас 54-летнего мужчину, которого течение отнесло от лодки, когда он пытался починить винты. Береговая охрана также добавила, что мужчина был в спасательном жилете и находится в хорошем состоянии.
"Рад, что мы смогли помочь", – прокомментировал в Twitter глава SpaceX Илон Маск.
GoSearcher оборудован посадочной площадкой для вертолета и специальным подъемником, который предназначен для поднятия капсулы Crew Dragon из воды после того, как она падает в океан. Оттуда астронавтов доставляют на берег.
Запуск Crew Dragon запланирован на конец этого месяца, но точная дата возвращения астронавтов Дуга Херли и Боба Бенкена на Землю пока еще не названа.
Как ранее сообщал Фокус:
- SpaceX выпустил симулятор стыковки космического корабля с МКС. Симулятор позволят каждому желающему попробовать пристыковать капсулу с экипажем к МКС.
- А космический корабль SpaceX для полетов на Луну и Марс прошел ключевой тест. Starship SN4 впервые прошел криогенное испытание.
- Также NASA подтвердило, что Том Круз снимет боевик в космосе. Актер может отправиться на МКС на корабле SpaceX Crew Dragon.