Корабль SpaceX спас человека во время подготовки к миссии NASA

Судно SpaceX провело спасательную операцию у побережья Флориды, придя на помощь владельцу моторной лодки. Об этом сообщает Cnet.

Речь идет о корабле компании, который задействован в возвращении космического корабля Crew Dragon и астронавтов с орбиты на Землю.

По данным береговой охраны США, судно SpaceX Go Searcher ответило на экстренный вызов во время подготовки к первому запуску компанией астронавтов NASA на МКС. Миссия стартует с мыса Канаверал 27 мая.

Корабль GoSearcher прибыл на место происшествия в качестве доброго самаритянина и спас 54-летнего мужчину, которого течение отнесло от лодки, когда он пытался починить винты. Береговая охрана также добавила, что мужчина был в спасательном жилете и находится в хорошем состоянии.

"Рад, что мы смогли помочь", – прокомментировал в Twitter глава SpaceX Илон Маск.

GoSearcher оборудован посадочной площадкой для вертолета и специальным подъемником, который предназначен для поднятия капсулы Crew Dragon из воды после того, как она падает в океан. Оттуда астронавтов доставляют на берег.

Запуск Crew Dragon запланирован на конец этого месяца, но точная дата возвращения астронавтов Дуга Херли и Боба Бенкена на Землю пока еще не названа.

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