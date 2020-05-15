Ученые создали самую точную модель SARS-CoV-2 с разрешением до атомов

Студия визуализации Biomedical Visual Science создала самую детальную и научно точную трехмерную модель вируса SARS-CoV-2 с атомным разрешением. Об этом сообщает Visual Science.

По словам авторов работы, модель основана на новейших научных исследованиях структуры коронавируса, а также на материалах, полученных от экспертов-вирусологов, участвовавших в исследовании.

"Это наиболее точная модель вирусной частицы SARS-CoV-2 имеющаяся на данный момент. Для ее создания Visual Science использовала те же методы структурной биоинформатики, к которым прибегала в фундаментальных исследованиях и разработке лекарственных препаратов", – говорят авторы.

Модель вируса SARS-CoV-2 является часть некоммерческого проекта Virus Park компании Visual Science. Последние достижения компании включают в себя модели ВИЧ, вируса гриппа A/H1N1, вируса Эбола, папилломы и вируса Зика.

"Яркие цвета показывают белки, кодируемые вирусным геномом. Оттенки серого соответствуют структурам, взятым вирусом из клетки-хозяина. Таким образом, мы подчеркиваем паразитную и неавтономную природу вируса", – говорится в описании модели.

Так, коронавирусные частицы являются плейоморфными – это означает, что форма вириона может изменяться. Но большинство частиц имеют овальную или около сферическую форму с диаметром в диапазоне от 50 до 150 нанометров.

На кадрах видны мельчайшие детали зрелой частицы SARS-CoV-2, среди которых поверхностные белки в мембране (около 90 единиц). На изображении "в разрезе" виден нуклеокапсид с генетическим материалом.

Так называемые "шипы" на поверхности состоят из трех одинаковых S-белков, которые помогают вирусу цепляться к клеткам и заражать их. Белки разделены на три части: S1 на самом верху шипа взаимодействует с рецептором клетки (АСЕ2), а S2 и S2' запускают процесс слияния вирусной мембраны с клеточной.

Фрагмент белка, который связывается с АСЕ2, расположен на своего рода шарнирной структуре, и способен отгибаться вверх для осуществления "стыковки". Модель показывает все его состояния. Эти белки сильно модифицированы и превращены в гликопротеины, что помогает вирусу маскироваться от иммунитета организма.

"Отличная работа над шипами и изображением. Действительно хорошо сделано. Шипы настолько точны, насколько наши текущие знания о них. Изображения поразительны", – заявил доцент кафедры молекулярной биологии в Техасском университете в Остине, доктор Джейсон С. Маклеллан.

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