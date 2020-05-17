Вирусный ambient. Американский ученый записал, как звучит SARS-Cov-2

"Они на самом деле не выглядят так, как нарисованы в учебниках по химии, потому что атомы и молекулы постоянно двигаются. Они больше похожи на вибрирующую струну", — рассказал профессор Массачусетского технологического института Маркус Бюлер изданию World Economic Forum.

Ученый присвоил музыкальные ноты разным аминокислотам, из которых состоит белковый шип коронавируса и создал целую композицию, который затем воспроизвел искусственный интеллект.

"То, что вы слышите – это музыкальное отображение шиповидного белка, который поражает клетки человека", – говорит Бюлер, подчеркивая, что музыкальный вариант структуры вируса является более точным.

По словам ученого, изучение наноскопических вибраций белка коронавируса как и любых других сложных химических соединений, может помочь найти способ его разрушить.

"Я провел много времени, изучая то, как разрушаются материалы и довольно часто мы пытались найти способ предотвратить это. Но в этом случае мы пытаемся найти способ целенаправленно уничтожить структуру с помощью вибраций", — рассказал ученый.

Издание отмечает, что если ученые смогут найти другие белки с похожими мелодиями, то эти белки могут быть использованы для прикрепления антител к вирусу.

При этом профессор отмечает, что в структуре белков даже видна идея контрапункта, означающего одновременное сочетание двух или более самостоятельных мелодических голосов.

"Контрапункт (одновременное сочетание двух или более самостоятельных мелодических голосов — Фокус) – это то, с чем музыканты экспериментировали, то, что исследовали в течение нескольких веков, и мы видим, что эта идея действительно видна в структуре белков, в частности, в изгибах, таких же, как и в нашем мозге", – подытожил профессор.

Как ранее сообщал Фокус: