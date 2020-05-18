На аукционе в США продали патент Эдисона на электрическую лампочку

На аукционе в Майами продали пакет документов, включающий в себя уникальный патент - на электрическую лампочку Эдисона, полученный сэром Томасом Эдисоном в январе 1880 года. Об этом пишет Oak Auctions.

Эти патенты, видимо, являлись частью архивов компании Edison-Swan, основанной Томасом Эдисоном и Джозефом Своном, которые успешно коммерциализировали электрический свет.

Тот самый патент/Oak Auctions

Пакет документов включает в себя оригинальный патент на лампу накаливания и несколько сопровождающих документов. И хоть Эдисон был достаточно продуктивен и за свою жизнь получил патенты на многие изобретения, но именно электрическая лампа произвела настоящую революцию.

Эдисон и Свон были конкурентами в стремлении создать универсальную систему внутреннего освещения и работали над своими проектами порознь. Свон публично продемонстрировал лампу накаливания в Лондоне в феврале 1879 года и позже получил свой первый патент на электрические лампы накаливания. Эдисон получил свой патент позже, в начале 1880, когда ему было только 32 года.

К сожалению, для Эдисона, патент Свона оказался сильной претензией — по крайней мере, в Соединенном Королевстве. В конце концов, они объединили свои усилия и создали компанию Edison-Swan United, которая впоследствии стала крупнейшим в мире производителем лампочек.

В 1880 году Эдисон также основал компанию Edison Electric Illuminating в Нью-Йорке, которую финансировала JP Morgan. Эта компания построила первые электростанции, которые питали новые запатентованные лампочки. Позднее Edison Electric объединится с компаниями двух других изобретателей, Уильяма Сойера и Албона Мэна, и создала General Electric, которая и по сей день является одной из крупнейших корпораций в мире.

Также Томас Эдисон изобрел фонограф, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру и именно он предложил говорить "алло" в начале телефонной беседы.

Эдисон был награжден золотой медалью Конгресса (1928), высшей гражданской наградой в Соединенных Штатах. Журнал Time назвал Эдисона одним из "20 самых влиятельных американцев всех времен", а журнал Life назвал его первым в списке "100 самых важных людей за последние 1000 лет" в 1997 году.

Как ранее писал Фокус:

Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана с его автографом продали на аукционе за рекордные 560 тысяч долларов, об этом сообщил аукционный дом Sotheby's. При этом ожидаемая стоимость лота была $100–150 тыс. Предыдущий рекорд в категории спортивной обуви был поставлен в июле 2019 года. Тогда Sotheby's продал беговые кроссовки за 437,5 тысяч долларов. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 году.