Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана продали на Sotheby's за рекордные $560 тысяч
2020-05-18 09:39:36
Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана с его автографом продали на аукционе за $560 тыс, об этом сообщил аукционный дом Sotheby's. При этом ожидаемая стоимость лота была $100–150 тыс.
Агентство Bloomberg уточняет, что это рекордная цена кроссовок с автографом. Предыдущий рекорд в категории спортивной обуви был поставлен в июле 2019 года. Тогда Sotheby's продал беговые кроссовки за $437,5 тыс. Это были кроссовки Moon Shoe, выпущенные компанией Nike в 1972 году.
Кроссовки Джордана также произведены Nike, это Air Jordan 1, выпущенные в 1985 году. Их дизайн стал знаковым в истории баскетбола и уличной одежды. Эта модель стала важной частью бренда Air Jordan для Nike. Словосочетание "Air Jordan" было придумано агентом Джордана Дэвидом Фальком.
Air Jordan 1 оказались настолько успешными, что Nike начал выпускать модели этой серии каждый сезон, даже после того, как Джордан прекратил спортивную карьеру. В настоящее время компания работает на Air Jordan 34.
Проданные кроссовки были частью коллекции Джордана Геллера, основателя Shoezeum, первого в мире музея кроссовок.
Сейчас Джордан снова стал самым известным баскетболистом в мире после выхода документального 10-серийного сериала ESPN "Последний танец", сообщает Bloomberg. В нем рассказывается о его спортивной карьере и о шестом чемпионском титуле в НБА в сезоне 1997–1998 годов. Каждую серию смотрят 6 млн зрителей.
Как ранее сообщал Фокус:
- По рейтингу Forbes Майкл Джордан - самый высокооплачиваемый спортсмен за всю историю. Если перевести все заработанные им деньги в доллары по курсу 2017 года, то это получается $1,85 млрд. Помимо зарплаты и многочисленных премий немалую часть своего состояния Джордан получил благодаря рекламным контрактам.
- Коллекционная карточка с изображением легендарного баскетболиста "Чикаго Буллс" Майкла Джордана была продана на аукционе eBay за $350,1 тыс.