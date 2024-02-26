Оказался Рембрандт: маленькую картину продали за рекордные 17 миллионов долларов
Изначально полотно оценивали в скромные 14 тысяч долларов. Но все изменилось, когда выяснилось, кто ее автор.
Картина маслом "Поклонение королей" в 2021 году оценивалась в 10 600–15 900 долларов, но недавно была продана за 14 миллионов долларов на аукционе Sotheby's. После того, как коллекционеры выяснили, что ее написал Рембрандт. Об этом пишет Daily Mail.
Невероятная картина 17-го века, первоначально оцененная в 14 000 долларов два года назад, была продана почти за 14 миллионов долларов на аукционе Sotheby's после того, как коллекционеры раскрыли ее ошеломляющую тайну.
Картина маслом под названием "Поклонение королей" оценивалась в 10 600–15 900 долларов в 2021 году, когда Christie's приписал работу кому-то из круга Рембрандта и выставил ее на продажу в Амстердаме.
Но в конечном итоге Sotheby's на своем аукционе в декабре прошлого года определил, что эта работа является настоящим Рембрандтом, поскольку всего через два года после последней продажи цена взлетела до 13,8 миллиона долларов.
В ходе обширного исследования, которое длилось 20 месяцев, эксперты использовали рентгеновский анализ и инфракрасную визуализацию и консультировались с несколькими ведущими исследователями Рембрандта.
Поскольку некоторых претендентов это не убедило, на аукционе 6 декабря никто не участвовал. Но картина была обеспечена тайным гарантом по цене 13,8 миллиона долларов.
Покупатель согласился заплатить цену перед декабрьским аукционом, а это означало, что картина будет передана ему, если не будет сделано более высоких ставок.
Небольшая картина размером 23 х 17 см впервые была обнаружена в 1955 году, когда ее приобрел JCH Heldring в Амстердаме, согласно 62-страничному каталогу Sotheby's.
"Необычайно прекрасный образец мастера" выставлялся как настоящий Рембрандт в 1950-х годах, пока немецкий историк искусства Курт Баух не оспорил авторство в 1960 году. Аукционный дом заявил, что это произошло потому, что Баух изучал картину только по фотографиям.
После смерти вдовы Хелдринга в 1985 году картина вернулась на рынок, когда аукционный дом Christie’s включил ее в список как работу кого-то из круга Рембрандта. В то время его приобрела немецкая семья.
В каталоге Christie's 2021 года предполагалось, что картина принадлежит ученику или другу голландского мастера. Она была продана за 992 000 долларов.
После обширного исследования в октябре 2023 года эксперты Sotheby's определили, что картина является заново открытым Рембрандтом, назвав монохромное произведение "работой, имеющей большое значение в ранней карьере художника".
"Эта давно забытая картина является важным дополнением к живописному творчеству Рембрандта. Это в равной степени произведение его кисти и интеллекта", — написали эксперты аукционного дома в каталоге, отметив, что полотно было написано около 1628 года. Инфракрасная съемка показала многочисленные изменения в композиции, поскольку Рембрандт несколько раз переделывал сцену.
Полотно вызвало большой интерес, потому что практически все картины Рембрандта находятся в музеях по всему миру. И на аукционах практически никогда не появляются.
Напомним, ранее на аукцион выставляли полотно Кандинского. Пейзаж принадлежал коллекционерам-евреям, которые погибли в Освенциме.