Виявився Рембрандт: маленьку картину продали за рекордні 17 мільйонів доларів

Спочатку полотно оцінювали в скромні 14 тисяч доларів. Але все змінилося, коли з'ясувалося, хто її автор.

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Картину олією "Поклоніння королів" 2021 року оцінювали в 10 600-15 900 доларів, але нещодавно продали за 14 мільйонів доларів на аукціоні Sotheby's. Після того, як колекціонери з'ясували, що її написав Рембрандт. Про це пише Daily Mail.

Неймовірна картина 17-го століття, спочатку оцінена в 14 000 доларів два роки тому, була продана майже за 14 мільйонів доларів на аукціоні Sotheby's після того, як колекціонери розкрили її приголомшливу таємницю.

Картину олією під назвою "Поклоніння королів" оцінювали в 10 600-15 900 доларів 2021 року, коли Christie's приписав роботу комусь із кола Рембрандта і виставив її на продаж в Амстердамі.

Але зрештою Sotheby's на своєму аукціоні в грудні минулого року визначив, що ця робота є справжнім Рембрандтом, оскільки лише за два роки після останнього продажу ціна злетіла до 13,8 мільйона доларів.

Картина "Поклоніння королів" виявилася роботою Рембрандта Фото: Sotheby's

Під час великого дослідження, яке тривало 20 місяців, експерти використовували рентгенівський аналіз та інфрачервону візуалізацію і консультувалися з кількома провідними дослідниками Рембрандта.

Оскільки деяких претендентів це не переконало, на аукціоні 6 грудня ніхто не брав участі. Але картину було забезпечено таємним гарантом за ціною 13,8 мільйона доларів.

Покупець погодився заплатити ціну перед грудневим аукціоном, а це означало, що картину буде передано йому, якщо не буде зроблено вищих ставок.

Невелика картина розміром 23 х 17 см вперше була виявлена 1955 року, коли її придбав JCH Heldring в Амстердамі, згідно з 62-сторінковим каталогом Sotheby's.

"Надзвичайно прекрасний зразок майстра" виставляли як справжнього Рембрандта в 1950-х роках, поки німецький історик мистецтва Курт Баух не оскаржив авторство в 1960 році. Аукціонний дім заявив, що це сталося тому, що Баух вивчав картину тільки за фотографіями.

Після смерті вдови Гелдрінга 1985 року картина повернулася на ринок, коли аукціонний дім Christie's включив її до списку як роботу когось із кола Рембрандта. На той час її придбала німецька родина.

У каталозі Christie's 2021 року передбачалося, що картина належить учневі або другу голландського майстра. Її було продано за 992 000 доларів.

Після великого дослідження в жовтні 2023 року експерти Sotheby's визначили, що картина є заново відкритим Рембрандтом, назвавши монохромний твір "роботою, що має велике значення в ранній кар'єрі художника".

"Ця давно забута картина є важливим доповненням до живописної творчості Рембрандта. Це рівною мірою витвір його пензля та інтелекту", — написали експерти аукціонного дому в каталозі, зазначивши, що полотно було написано близько 1628 року. Інфрачервона зйомка показала численні зміни в композиції, оскільки Рембрандт кілька разів переробляв сцену.

Полотно викликало неабиякий інтерес, тому що практично всі картини Рембрандта перебувають у музеях по всьому світу. І на аукціонах практично ніколи не з'являються.

Нагадаємо, раніше на аукціон виставляли полотно Кандинського. Пейзаж належав колекціонерам-євреям, які загинули в Освенцимі.