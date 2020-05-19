В Аргентине найдены окаменелости одного из последних на планете мегарапторов

Палеонтологи из Аргентинского музея естественных наук заявили, что обнаружили останки мегараптора, возраст которого составляет 70 млн лет. Об этом сообщает Reuters.

По словам ученых, возраст найденного мегараптора делает его одним из последних плотоядных динозавров, населявших Землю.

Открытие было сделано в южной провинции Санта-Крус в середине марта 2020 года. Позже при изучении окаменелостей, ученые пришли к выводу, что смотрят на останки хищного динозавра конца "века динозавров".

"Тот момент, 65 млн лет назад, когда произошло вымирание динозавров, и этот новый мегараптор, которого мы сейчас изучаем, станет одним из последних представителей этой группы", – рассказал руководитель проекта, палеонтолог Фернандо Новас.

В отличие от тиранозавра, мегарапторы были стройнее и больше приспособлены для скорости. У них были длинные хвосты, которые позволяли динозаврам хорошо держать равновесие. По словам специалиста, у мегарапторов были мускулисты и длинные ноги, чтобы делать широкие шаги.

"Отличительной чертой мегарапротов были очень длинные лапы, а их большой палец заканчивался когтем длиной около 40 сантиметров, что позволяло динозаврам ловить добычу", – добавил Новас.

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