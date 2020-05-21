Следы в вулканическом пепле показали, как древние мужчины и женщины разделяли труд

Ученые пришли к выводу, что во времена ранних современных людей мужчины и женщины разделяли труд. Об этом сообщает Popular Science.

Группа исследователей сделала такой вывод, проанализировав большое скопление человеческих следов, оставленных в вулканическом пепле много тысяч лет назад. Необычное место было найдено на севере Танзании, рядом с вулканом Ол-Доиньо-Ленгаи, который остается действующим и по сей день.

По словам ученых, влажный вулканический пепел, после высыхания, становится таким же прочным как и бетон. Поэтому следы древних людей очень хорошо сохранились до наших дней. Именно это и произошло, когда группа из 20 ранних современных людей прошла через вулканический грязевой поток, который потом застыл.

Исходя из оставленных следов, исследователи предположили, что в древнем сообществе существовало разделение труда между взрослыми мужчинами и женщинами.

Всего было обнаружено 408 человеческих следов. Используя два различных метода датирования, которые измеряют радиоактивный распад в материале, ученые выяснили, что возраст следов варьируется от 6 тыс. до 19 тыс. лет назад. В это время современные люди, вероятно, были единственным видом, оставшимся в Африке, и уже распространившимся во многие другие части земного шара.

"Мы тщательно проследили каждый след и проанализировали размер, промежутки и направления следов. И определили, что 17 следов были созданы одной группой людей, идущих одновременно в юго-западном направлении. Группа вероятно состояла из 14 взрослых женщин, среди которых также были два взрослых мужчины и один подросток", – пишут авторы исследования.

По их словам, среди хадза, коренного населения Танзании, и сегодня часто встречаются группы взрослых женщин, которые занимаются собирательством, а иногда им помогают в этом мужчины.

"Этот сценарий кажется вполне подходящим для групповой структуры и моделей движений, которые мы нашли рядом с вулканом. Следы могут указывать на совместное, но разделенное по половому признаку собирательство в древнем человеческом сообществе", – говорится в исследовании.

Ученые также подчеркивают, что гоминиды в Африке в то время, уже отличались сложным поведением, и были представителями нашего собственного вида – Homo sapiens.

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