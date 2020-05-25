"Белый аист" прилетел. Японский космический грузовик состыковался с МКС

Японский грузовой космический корабль HTV-9 (Kounotori 9 – "Белый аист 9"), после пяти дней полета успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщило в Twitter Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

12-тонный грузовик сначала приблизился к американскому сегменту станции – модулю Harmony. После этого он был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Крис Кэссиди. Последующая подводка корабля Cargo Dragon дистанционной рукой-манипулятором к станции и сам процесс пристыковки осуществлялись по командам Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Корабль привез на МКС около 4 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований и шесть новых мощных литий-ионных аккумуляторов для модернизации системы энергообеспечения станции.

Девятый по счету запуск автоматического корабля HTV с помощью ракеты-носителя H-IIB компании Mitsubishi Heavy Industries, был осуществлен 20 мая с космодрома на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии. Грузовик пробудет в составе МКС около двух месяцев.

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