Запуск ракеты-носителя Virgin Orbit LauncherOne закончился неудачей

Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном старте ракеты LauncherOne с модифицированного Boeing 747.

Об этом сообщает Space News.

Самолет стартовал из воздушного порта Мохаве в Калифорнии. После 54-минутного полета около Нормандских островов у побережья Южной Калифорнии самолет выпустил ракету LauncherOne со своего левого крыла.

Virgin Orbit не обеспечивала прямую трансляцию запуска, а вместо этого публиковала обновления через социальные сети. Вскоре после запуска ракеты компания сообщила , что произошел "чистый пуск" с самолета, но "миссия завершилась в полете".

"Мы запустили двигатель, и казалось, что все хорошо, – сказал Дэн Харт, исполнительный директор Virgin Orbit. – Ракета пролетела несколько секунд, а потом возникла проблема".

Харт отметил, что пока неизвестно, в чем именно была проблема, но из-за нее отключился двигатель NewtonThree. Он также отметил, что часть инженеров компании потратит следующие несколько недель на анализ данных, полученных при попытке запуска. Остальные продолжат работу над следующей ракетой LauncherOne. Результаты расследования могут привести к дополнительным испытаниям этой ракеты.

LauncherOne начинался, как проект Virgin Galactic, анонсированный основателем компании Ричардом Брэнсоном на Международном авиасалоне в Фарнборо в июле 2012 года. Несколько лет спустя проект перерос в компанию Virgin Orbit, которая планирует осуществлять запуски малых спутников, отправляя ракеты не с земли, а с летящих самолетов.

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