Уничтоживший динозавров астероид оказался "идеальным убийцей"

Ученые выяснили, почему астероид, ударивший по Земле 66 млн лет назад, оказался настолько катастрофическим. Об этом сообщает ВВС.

Космический объект, уничтоживший 75% всех видов на планете, включая динозавров, ударил в самое худшее место и под смертоносным углом. Исследования на месте кратера, а также компьютерное моделирование показывают, что астероид врезался в кору под углом до 60 градусов. Именно это и усугубило климатические последствия.

Сейчас исследователи знают, что в породах, по которым ударил астероид, содержались большие объемы серы из минералов гипса. Материал был выброшен высоко в атмосферу, где смешался с водяным паром, вызвав "глобальную зиму". Ученые отмечают, что местом удара было то, что сейчас называется Мексиканским заливом.

Также угол удара гарантировал, что экологический кризис станет интенсивным и продолжительным.

"При 45-60 градусах удар очень эффективен для испарения выбрасывания мусора на большую высоту. Если удар происходит под более мелкими или более крутыми углами, количество материала, попадающего в атмосферу, которое может оказать влияние на климат, значительно меньше", – говорит профессор из Имперского колледжа в Лондоне Гарет Коллинз.

"Очевидно, что характер места, где произошло это событие, вместе с углом удара создали идеальный шторм", – добавил ученый.

Ударный элемент диаметром около 12 км мгновенно пробил дыру в коре, вероятно, глубиной около 30 км. Когда вскипевший слой породы у основания ударной чаши поднялся, она за несколько минут создала гору, которая превышала Эверест. Однако это длилось недолго и исчезло, оставив заметное внутреннее кольцо из холмов или вершин.

Как ранее сообщал Фокус: