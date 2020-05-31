"Батут работает": Илон Макс ответил главе Роскосмоса после успеха Crew Dragon

На пресс-конференции после запуска журналист Reuters спросил, как Россия отреагировала на историческое событие. Директор NASA Джим Брайденстайн заметил, что пока что лично не разговаривал с главой Рогозиным, но видел его поздравление, что "что это важный день не только для нас, но и для них". В данном случае, он вероятно имел ввиду заявление не Рогозина, а исполнительного директора Роскосмоса по космическим программам Сергея Крикалева.

Илон Маск добавил, что "батут работает". А когда увидел, что не все его поняли, отметил, что это "внутренняя шутка".

В 2014 году Рогозин, который тогда занимал должность вице-премьера и курировал космонавтику, резко отреагировал на новые санкции США, которые запретили экспорт высокотехнологичной продукции в РФ.

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", — написал он тогда.

Маск также заявил, что вчерашний запуск стал "первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом". При этом он отметил, что объявлять победу пока рано, поскольку Crew Dragon с космонавтами еще должен вернуться на Землю и это сложная задача.

Отвечая на вопрос о полете вокруг Луны, Маск заявил, что "настроен оптимистично".

"Я бы хотел, чтобы он состоялся через два года, но на деле это может произойти и через четыре года", — подчеркнул он.

Как ранее сообщал Фокус:

31 мая в 22:22 по киевскому времени корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мыса Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. Впервые за 9 лет США без российской помощи вывели своих космонавтов в космос. Также это был первый в истории коммерческий пилотируемый полет.