Работники Facebook восстали против Цукерберга из-за поста Трампа в Twitter

Сотрудники Facebook восстали против основателя соцсети Марка Цукерберга из-за твитта президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Недовольство политикой соцсети выразили сотрудники на всех уровнях компании, включая топ-менеджеров. Критика была связана с тем, что твитт Трампа, который также попал в Facebook и был назван "подстрекательским", не был удален из соцсети. Для сравнения, Twitter скрыл сообщение президента за специальным предупреждением.

В скандальном твитте Трамп написал по поводу массовых протестов в США: "Когда начинается мародерство, начинается стрельба".

"Предоставление платформы для подстрекательства к насилию и распространению дезинформации недопустимо, независимо от того, кто вы такой. Я не согласен с позицией Марка и буду работать над тем, чтобы ситуация изменилась", – написал в Twitter руководитель отдела дизайна для Facebook Portal video-phone Эндрю Кроу.

"Я не знаю, что делать, но я знаю, что ничего не делать недопустимо. Я сотрудник Fb, который полностью не согласен с решением Марка ничего не делать с недавними постами Трампа, которые явно подстрекают к насилию. Я не один такой внутри Fb. Для расизма нет нейтральной позиции", – написал в Twitter член исследовательской группы компании и бывший исполнительный директор приложения Lucid Джейсон Штирман.

Еще в пятницу, 29 мая, Марк Цукерберг заявил, что твитт Трампа являлся предупреждением для протестующих о том, что полиция будет по ним стрелять. По его словам, сообщение вписывается в правила соцсети и поэтому не было удалено.

"Я категорические не согласен с тем, как президент говорил об этом, но я полагаю, что люди должны иметь возможность самостоятельно убедиться в этом. Контроль за теми кто находится на руководящих постах может осуществляться только тогда, когда их речи тщательно проверяются в открытом доступе", – заявил Цукерберг.

Это заявление основателя Facebook вызвало разногласия в компании.

"Марк ошибается, и я постараюсь самым громким способом изменить его мнение", – написал директор по дизайну продуктов для новостной ленты Facebook Райан Фрейтас.

Среди противников также оказались директор по управлению продуктами Джейсон Тофф и дизайнер продуктов Сара Чжан.

Некоторые даже обратились к наблюдательному совету компании, который в Facebook играет роль "верховного суда", способного выносить решения по самым сложным вопросам, связанным с модерацией контента. В правлении заявили, что не смогут оперативно вмешаться в ситуацию.

Число сотрудников, которые пожаловались публично, не слишком велико, но это редкое проявления недовольства руководством Цукерберга. По данным New York Times разлад отражается и во внутренних дискуссиях, в которых работники обвиняют компанию в неравном применении правил дабы избежать гнева Трампа.

Вечером воскресенья, 31 мая, Цукерберг сделал пожертвования в размере 10 млн долларов от Facebook группам, работающим в области расовой справедливости.

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