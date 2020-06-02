Шестое массовое вымирание на Земле самое быстрое со времен исчезновения динозавров, – ученые

Ученые утверждают, что на Земле идет шестое массовое вымирание видов, которое может стать переломным моментом для краха цивилизации. Об этом сообщает The Guardian.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Национальной академией наук США, говорится, что более 500 видов наземных животных находятся на грани исчезновения и могут быть потеряны в течение 20 лет. Например, то же количество видов было потеряно за весь прошлый век. По словам ученых, без человеческого вмешательства, такое вымирание в природе заняло бы тысячи лет.

Среди вымирающих сухопутных позвоночных, у которых осталось менее 1 тыс. особей, находятся суматранский носорог, кларионский крапивник, лягушка – панамский арлекин и гигантские черепахи с острова Эспаньола. На основе исторических данных о 77 видах, ученые выяснили, что они потеряли 94% своих популяций.

Исследователи предупреждают об эффекте домино, когда потеря одного вида влечет за собой вымирание другого. Отмечается, что благополучие человечества также во многом зависит от биоразнообразия на планете.

Читайте также: В Новой Зеландии спасают вид самых толстых попугаев в мире

"Когда человечество истребляет других существ, оно рубит сук, на котором сидит, разрушая рабочие части нашей собственной системы жизнеобеспечения. Сохранение видов, находящихся под угрозой исчезновения, должно стать глобальной чрезвычайной ситуацией для правительств и учреждений, равнозначной изменению климата, с которым оно связано", – говорит один из авторов исследования профессор Стэнфордского университета в США Пол Эрлих.

В исследовании ученые изучили данные по 29 400 видам наземных позвоночных, которые входят в Красный список угрожаемых видов (МСОП) и международной организации по защите птиц BirdLife International.

На планете имеются 515 видов с популяцией менее 1 тыс. особей, и примерно в половине из них осталось всего 250 особей. Большинство таких млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий были обнаружены в тропических и субтропических регионах.

Также было обнаружено, что 388 видов наземных позвоночных имеют популяции менее 5 тыс. особей. Из них подавляющее большинство живут в тех же регионах, что и виды с популяциями менее 1 тыс. особей, создавая условия для эффекта домино.

"Нынешние темпы исчезновения видов выше, чем когда-либо, начиная с 65 млн лет назад, когда метеорит уничтожил динозавров и многие другие виды на Земле", – говорит профессор по охране дикой природы в Университете Тасмании Крис Джонсон.

"Цифры в этом исследовании шокируют. Однако надежда все еще есть. Если мы прекратим захват и уничтожение лесов в таких странах, как Бразилия, мы сможем начать сгибать кривую потери биоразнообразия и изменения климата. Но для этого нам необходимы глобальные амбиции", – говорит научный директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марк Райт.

Как ранее сообщал Фокус: