Ученые выяснили, откуда приходят таинственные космические сигналы
Ученые обнаружили в космосе четыре быстрых радиовсплеска (FRB), которые исходят из галактик, подобных Млечному пути. Об этом сообщает Forbes.
По словам исследователей, быстрые радиовсплески являются одной из самых горячих тем в астрономии. Впервые FRB были обнаружены в 2007 году на радиотелескопе в Обсерватории Паркс в Австралии. Они представляют из себя очень короткие, одиночные и мощные радиоимпульсы, которые могут длиться всего лишь несколько миллисекунд. Согласно подсчетам, в день таких радиоимпульсов фиксируется около нескольких тысяч.
Но самым известным из них является FRB 121102. Его уникальность заключается в том, что он фиксировался на протяжении сотен раз с тех пор, как этот радиовсплеск был открыт в 2014 году. FRB 121102 исходит из маленькой карликовой галактики, расположенной на расстоянии около 3 млрд световых лет от Земли.
Астрономы утверждают, что источником всплесков не могут быть черные дыры. По словам астронома из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) в Австралии Шивани Бхандари, четыре FRB исходят не из сердца галактик, где обычно располагаются черные дыры, а из их краев.
"Эти точно локализованные быстрые радиовсплески исходили с окраин их родных галактик, исключая возможность того, что они имеют какое-либо отношение к сверхмассивным черным дырам", – говорит Бхандари.
Ее команда смогла определить точное местоположение четырех радиосплесков – FRB 180924, FRB 181112, FRB 190102 и FRB 190608. Для этого использовался радиотелескоп Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Также для последующих наблюдений использовались крупнейшие в мире оптические телескопы, такие как Очень большой телескоп, Магеллановы телескопы и другие.
Выяснилось, что все радиовсплески исходят из массивных галактик, которые формируют новые звезды с умеренной скорость, очень похожей на наш собственный Млечный путь.
"Точно также, как видеозвонки с коллегами показывают вам их дома, изучение галактик с помощью быстрых радиовсплесков позволяет понять их происхождение", – говорит Бхандари.
Полученные данные приближают астрономов к пониманию происхождения этих загадочных сигналов из космоса. Исследователи говорят, что сигналы также могут идти и от слияния белых карликов или нейтронных звезд.
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