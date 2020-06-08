Конец света откладывается. Йеллоустоунский супервулкан постепенно ослабевает

Ученые выяснили, что сила супервулкана Йеллоустонского национального парка постепенно ослабевает. Об этом сообщается в журнале Geology.

Исследователи из Геологического общества США обнаружили, что горячая точка, которая питает гейзеры, грязевые источники и фумаролы в Национальном парке Йеллоустон, постепенно исчезает.

В ходе нового исследования группа ученых обнаружила следы двух колоссальных супер-извержений 8,7 и 9 млн лет назад. По мнению исследователей, супервулкан извергался в среднем раз в 500 тыс. лет. Но за последние 3 млн лет Йеллоустонский парк пережил лишь два подобных извержения. Поэтому ученые считают, что супервулкан переживает "очень значительный спад".

Новые результаты показывают, что супервулкан может проснуться не раньше чем через 900 тыс. лет.

"Мы обнаружили, что отложения якобы от более мелких извержений, на самом деле были колоссальными слоями вулканического материала, оставшимся после двух ранее неизвестных супер-извержений около 8,7 и 9 млн лет назад", – говорит ведущий автор исследования вулканолог из Университета Лестера в Великобритании Томас Нотт.

Супер-извержение McMullen Creek 9 млн лет назад произошло на участке протяженностью 12000 кв. км, где находится современный южный Айдахо.

Второе супер-извержение вулкана было еще более масштабным. Ученые отмечают, что это извержение охватило участок в 32 000 кв. км. Извержение, названное Grey's Landing, стало крупнейшим событием в истории Йеллоустона.

Последствия супер-извержения были чудовищными для региона. Исследователи отмечают, что площадь со штат Нью-Джерси оказалась под горячим вулканическим стеклом, уничтожая все живое. Пепел выпал на всей территории современных Штатов, а вулканические выбросы распространились по всей атмосфере Земли.

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