37 000-летняя легенда. Австралийские аборигены в своих мифах описали реальное извержение вулкана

В легенде один из великанов превратился в гору, а из его рта потекла расплавленная лава

Ученые предполагают, что аборигены в юго-восточной Австралии стали свидетелями извержения вулкана 37 тыс. лет назад и отобразили это в своей легенде. Об этом сообщает Forbes.

Так, австралийские аборигены рассказывали о четырех великанах, которые путешествовали по миру. Один из них превратился в гору Будж-Бим, из его рта потекла расплавленная лава, заливая окружающий ландшафт.

Легенда принадлежит аборигенам Гундитжмара, и по мнению ученых, может быть основана на реальных геологических событиях. В ходе нового исследования было установлено, что лавовые поля горы Будж-Бим возникли во время извержения, которое произошло около 37 тыс. лет назад.

Таким образом, люди из этого региона могли видеть извержение и пересказать в своих легендах. Если это так, то легенда народа Гундитжмара является одной из древнейших историй, дошедших до наших дней.

Аналогичные исследования проводились в 2017 году, во время которых выяснилось, что возраст лавовых потоков в Квинсленде, на северо-востоке Австралии составляет как минимум 5 тыс. лет. Извержение также отображено в легендах местного племени аборигенов, народа гугу-бадхун. Они описывают, как пыль поднялась в небо, а в земле образовалась дыра, откуда потекла река огня. Если легенда действительно описывает извержение, то память об этом прошла через 230 поколений, вплоть до 1970-х годов, когда антропологи впервые записали историю.

Также исследования в другие частях мира показывают, что легенды часто используются для сохранения памяти о прошлых геологических катастрофах до того, как появилась письменность.

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