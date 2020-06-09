На дне Индийского океана вырос новый и очень активный вулкан

Новый вулкан на дне Индийского океана продолжает сотрясать близлежащий, самый крупный по размеру остров заморского региона Франции Майотта. Об этом сообщает Forbes.

Таинственные сейсмические волны, которые распространялись по всему миру в 2018 году, в конечном итоге привел ученых к новому, быстро растущему подводному вулкану. Он располагается примерно в 50 км от острова Майотта. В 2019 году исследователи выяснили, что вулкан вырос с нуля до высоты около 0,8 км и диметра более 4 км всего за 6 месяцев.

За это время остров Майотта и четверть миллиона его населения ощущали серии слабых землетрясений.

Новые данные из исследовательской компании Парижского университета показали, что к маю 2020 года вулкан не вырос, но все еще очень активен.

Во время исследования молодого подводного кальдера выяснилось, что область вокруг него смещается.

Ученые предполагают, что смещение может быть результатом новых потоков магмы, которые подпитывают продолжающиеся землетрясения. Также были обнаружены два новых горячих шлейфа, располагающихся в области над районом землетрясений.

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