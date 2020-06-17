Робот-собака от Boston Dynamics поступил в свободную продажу. Всего-то за $74,5 тыс.

Компания Boston Dynamics объявила, что четвероногого робота Spot теперь может приобрести любая компания, а не только отобранные ею. Цена составляет $74,5 тысячи, а срок поставки – шесть-восемь недель. Вместе с роботом можно приобрести дополнительные датчики и вычислительные блоки.

Изначально компания разрабатывала четвероногих роботов для военных. Однако после испытаний те отказались от идеи применения таких роботов, и создатели переключились на гражданские разработки.

Spot – это первый коммерческий робот Boston Dynamics, нынешняя версия которого была представлена в 2017 году (тогда она называлась SpotMini). Ноги робота приводятся в движение электромоторами, он оснащен видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. На спине робота есть адаптер, на который можно закрепить манипулятор (роборуку) или любое оборудование других разработчиков.

В 2019 году компания начала мелкосерийное производство Spot. Сначала она предоставляла роботов только в лизинг. Теперь же открыла на своем сайте онлайн-магазин, в котором продается как робот, так и дополнительное оборудование и услуги для него. На текущий момент покупка доступна только для компаний в США, однако никаких других ограничений нет.

В обычном варианте робот стоит $74,5 тысячи, также необходимо оставить возвращаемый депозит в $1 тысячу. В комплект помимо робота входит два аккумуляторных блока, зарядка, пульт оператора, чехлы, а также программное обеспечение.

Компания заявила, что в этом году станет доступен роботизированный манипулятор, который откроет ряд новых возможностей применения. Spot сможет собирать предметы, открывать двери, поворачивать клапаны и нажимать на переключатели.

На сегодняшний день компания сдала в аренду около 150 таких роботов, и уже заявила, что из-за пандемии COVID-19 не сможет выполнить план по производству 1000 Spot в этом году.

Напомним, в июне 2017 года японская медиакорпорация SoftBank купила Boston Dynamic за $100 млн у Alphabet, материнской компании Google, которая решила отказаться от производства роботов и переключиться на искусственный интеллект и развитие нейросетей.

Google купила Boston Dynamics в конце 2013 года – тогда компания считалась пионером в производстве механических роботов. В то время Энди Рубин, создатель операционной системы Android, собирал группу робототехников для своего проекта Replicant.

Похожего на Spot по конструкции, но меньшего по размеру робота производит китайская компания Unitree Robotics. В мае она объявила о разработке новой версии, стоимость которой должна составить менее $10 тысяч. Также четвероногого робота для коммерческого применения разработала компания ANYbotics, но его цена пока неизвестна.

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