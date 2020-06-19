Американская компания хочет катать туристов в космос на воздушном шаре

Полет займет всего шесть часов и не будет требовать от желающий полетать никакой специальной подготовки. Об этом пишет techcrunch.

Новый стартап основан Джейн Пойнтер и Табером МакКаллумом, бывшими соучредителями аэростатной компании, которая доставляет в стратосферу спутники для связи и наблюдения над Землей. Также они провели более двух лет в Biosphere 2, самодостаточной искусственной экосистеме в пустыне в штате Аризона.

Но кроме этого, они всегда хотели запускать в космос людей на короткие обзорные экскурсии. Космический туризм всегда был актуален, но он в перспективе дорого стоит, требует специальной подготовки и занимает очень много времени, так как летать туристы будет все на ту же Международную космическую станцию.

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Space Perspective планирует отправлять людей парить над Землей за вполне умеренную цену – 125 тысяч долларов за полет. В это войдет двухчасовой подъем, двухчасовое парение в стратосфере и двухчасовой спуск.

Капсула, уже получившая название "Нептун" в честь древнегреческого бога морей и океанов, будет чуть-чуть недолетать до линии Кармана, находящейся в 100 километрах над Землей, но подниматься значительно выше самолетов: те обычно взлетают максимум до 25 километров.

"Туристам будет обеспечен прекрасный обзор нашей планеты и незабываемые впечатления", - говорится в пресс-релизе. И Space Perspective планируют занять менее амбициозную нишу космического туризма, нежели Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX.

Запускать "Нептун" планируют из Космического центра им. Кеннеди во Флориде, а также с космодрома Сесил во Флориде, и с частных стартовых площадок на Аляске, Гавайях и за рубежом, сообщают в компании.

Как ранее писал Фокус:

Космическая компания Virgin Galactic, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, представила костюм для космических туристов — как утверждают в компании, первый в своем роде. В показе участвовал и основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон. Экипировка космического туриста включает в себя базовый слой и основной костюм, которые созданы из высокотехнологичных тканей и призваны регулировать температуру тела туриста и уровень его потоотделения.