Неподалеку от Стоунхенджа обнаружили новое монументальное сооружение времен неолита

Неподалеку от знаменитого Стоунхеджа, вокруг еще одного доисторического памятника, названного Стена Даррингтона, британские ученые обнаружили монументальное строение из земляных валов и ям, уходящих глубоко в землю. Об этом пишет The Guardian.

Интересно, но Стену Даррингтона археологи обнаружили сравнительно недавно, только в 2015 году. Она расположена в трех километрах от Стоунхенджа и выглядит не так впечатляюще, но только не для ученых. Они обнаружили, что под земляной насыпью находятся около 90 каменных блоков, длина каждого составляет 4,5 метра. Камни расставлены в форме буквы "С" и могут быть как частью комплекса Стоунхенджа, так и отдельным религиозным сооружением.

Реконструкция Стены Даррингтона

Современный вид части Стены Даррингтона

Профессор Винсент Гаффни, глава археологической экспедиции и Майкл Пирсон из Лондонского университетского колледжа считают, что место, ограниченное Стенами Даррингтона и Стоунхендж все же, были связаны. "То, что мы видим, это два массивных памятника с их территориями. Мы предполагаем, что Стоунхендж с его стоячими камнями был местом для почитания мертвых, Даррингтон - был местом для чествования живых".

Стоунхендж

А теперь оказалось, что эта "стена" 4500 лет назад выглядела еще более впечатляюще: ее окружали ямы диаметров в 10 метров и спускающиеся на глубину в пять метров. По мнению археологов, они служили границей священного участка. Не исключено, что в них помещались какие-то предметы, стволы деревьев, или каменные столбы во время церемоний.

Раскопки у Стены Даррингтона

Всего было найдено 20 таких ям, но их было по меньшей мере в два раза больше, просто часть участка сейчас недоступна для исследования из-за современной застройки.

О шахтах было известно и ранее, но их воспринимали, как естественные углубления в земле, обнаружить систему в их расположении удалось с помощью современных технологий, в частности, - георадара.

Вид Стены Даррингтона и окрестностей со спутника

Профессор Винсент Гаффни, глава археологической экспедиции отмечает, что 4500 лет назад стоило огромных усилий вырыть подобные ямы с помощью примитивных орудий из кости и камня.

Как ранее писал Фокус:

Археологи впервые нанесли на карту весь древнеримский город, изучив его с помощью специального георадара. Подобные технологии были использованы впервые. Речь идет о итальянском городе под названием Фалерии Нови, расположенном в 50 километрах от Рима.