Неподалеку от Стоунхенджа обнаружили новое монументальное сооружение времен неолита
Неподалеку от знаменитого Стоунхеджа, вокруг еще одного доисторического памятника, названного Стена Даррингтона, британские ученые обнаружили монументальное строение из земляных валов и ям, уходящих глубоко в землю. Об этом пишет The Guardian.
Интересно, но Стену Даррингтона археологи обнаружили сравнительно недавно, только в 2015 году. Она расположена в трех километрах от Стоунхенджа и выглядит не так впечатляюще, но только не для ученых. Они обнаружили, что под земляной насыпью находятся около 90 каменных блоков, длина каждого составляет 4,5 метра. Камни расставлены в форме буквы "С" и могут быть как частью комплекса Стоунхенджа, так и отдельным религиозным сооружением.
Реконструкция Стены Даррингтона
Современный вид части Стены Даррингтона
Профессор Винсент Гаффни, глава археологической экспедиции и Майкл Пирсон из Лондонского университетского колледжа считают, что место, ограниченное Стенами Даррингтона и Стоунхендж все же, были связаны. "То, что мы видим, это два массивных памятника с их территориями. Мы предполагаем, что Стоунхендж с его стоячими камнями был местом для почитания мертвых, Даррингтон - был местом для чествования живых".
Стоунхендж
А теперь оказалось, что эта "стена" 4500 лет назад выглядела еще более впечатляюще: ее окружали ямы диаметров в 10 метров и спускающиеся на глубину в пять метров. По мнению археологов, они служили границей священного участка. Не исключено, что в них помещались какие-то предметы, стволы деревьев, или каменные столбы во время церемоний.
Раскопки у Стены Даррингтона
Всего было найдено 20 таких ям, но их было по меньшей мере в два раза больше, просто часть участка сейчас недоступна для исследования из-за современной застройки.
О шахтах было известно и ранее, но их воспринимали, как естественные углубления в земле, обнаружить систему в их расположении удалось с помощью современных технологий, в частности, - георадара.
Вид Стены Даррингтона и окрестностей со спутника
Профессор Винсент Гаффни, глава археологической экспедиции отмечает, что 4500 лет назад стоило огромных усилий вырыть подобные ямы с помощью примитивных орудий из кости и камня.
Как ранее писал Фокус:
- Археологи впервые нанесли на карту весь древнеримский город, изучив его с помощью специального георадара. Подобные технологии были использованы впервые. Речь идет о итальянском городе под названием Фалерии Нови, расположенном в 50 километрах от Рима.
- В Мексике был найден самый древний и самый большой памятник цивилизации майя. Сооружение под названием Агуада Феникс (Aguada Fénix) представляет из себя огромную приподнятую платформу длиной 1,4 километра. По словам ученых, сооружение было построено около 1000 года до н.э. за столетия до того, как майя начали строить свои ступенчатые пирамиды.