Археологи с помощью радара исследовали целый древнеримский город, скрытый под землей

Археологи впервые нанесли на карту весь древнеримский город, изучив его с помощью специального георадара. Подобные технологии были использованы впервые. Об этом пишет The Guardian.

Речь идет о итальянском городе под названием Фалерии Нови, расположенном в 50 километрах от Рима. Над проектом работала команда ученых из Кембриджа и Гента. Сканирование помогло понять, как была устроена система водоснабжения и найти окружающую город дорогу, которая использовалась во время религиозных праздников – она опоясывает весь город и проходит мимо многочисленных храмов и алтарей. На маршруте также находится огромное здание с колоннадами, нишами для статуй и фонтанов.

Изображения Фалерии Нови, полученное с помощью георадара

"Большинство из того, что у нас есть, кроме таких памятников, как Помпеи, - это маленькие кусочки паззла. Вы можете вырыть траншею и получить малую толику понимания того, как работали римские города в целом. То, что делает георадар – он позволяет увидеть нам всю картину в целом без рытья ям", - отметил Мартин Миллет, профессор археологии в Кембриджском университете.

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Облегчил задачу археологам тот факт, что территория на Фалерией Нови незастроена, там находятся только поля, поэму радару, который буксировали квадроциклом, ничего не помешало.

Георадар за работой

Открытием для ученых стало, что город был построен по тщательно выверенному плану: прежде, чем возводить здания, была сооружена система водоснабжения и вода подведена на каждую улицу, что для III века до н.э. было весьма революционным решением.

Подобное сканирование сейчас применяется на нескольких небольших объектах, но археологи хотят его испытать на руинах больших городов.

"Посещая бывшие города Римской Империи, я смотрю на все эти места и думаю: "Ого, чтобы мы могли тут сделать!.." Интересно было бы испытать наш радар в турецком городе Миллет, в греческом Никополисе и в ливийской Кирене", - рассказывает Миллет.

Ворота в Фалерии Нови

Остатки этрусского некрополя в Фалерии Нови/Фото: L Verdonck, FuoriPorta

Фалерии Нови был основан в 241 году до н. э. Его населяли умбры, сабиняне, фалиски и этруски, которых после поражения в первой Пунической войне римляне вынудили покинуть город Фалерии и переселиться в соседнюю долину. Город славился тонкими льняными тканями, породистыми быками и производством особого вида колбас, которые упоминаются во многих кулинарных текстах того времени. Просуществовал до 700 г. н. э. Был частично раскопан и исследован археологами.

Как ранее писал Фокус:

Новые исследования в Помпеях натолкнули археологов на мысль, что уже тогда римляне практиковали переработку отходов. Ранее ученые находили скопления керамического и гипсового мусора, располагавшиеся за городскими стенами на севере Помпеев. Теперь они полагают, что это были не просто свалки, а отходы, которые там хранились, затем использовались в качестве стройматериалов. Например, для покрытия полов или сооружения стен.