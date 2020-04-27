Экономия по-древнеримски. Жители Помпеев практиковали повторное использование отходов

Исследования в Помпеях показали, что жители города использовали керамический и гипсовый мусор в качестве стройматериалов

Гибель Помпеев была одной из величайших катастроф древнего мира, но она же стала уникальным источником знаний о культуре Римской империи. Ведь город прекрасно сохранился под плотным слоем вулканической пыли и пемзы, которые накрыли его после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Новые исследования в Помпеях натолкнули археологов на мысль, что уже тогда римляне практиковали переработку отходов. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее ученые находили скопления керамического и гипсового мусора, располагавшиеся за городскими стенами на севере Помпеев. Теперь они полагают, что это были не просто свалки, а отходы, которые там хранились, затем использовались в качестве стройматериалов. Например, для покрытия полов или сооружения стен.

"Мы выяснили, что часть города была построена из мусора, - говорит археолог, работающая на раскопках в Помпеях Эллисон Эммерсон. – В тех кучах за пределами городских стен хранился не просто мусор, от которого жители хотели избавиться. Они собирали там материалы с целью сортировки и перепродажи в пределах города".

Эммерсон и ее коллеги отследили движение мусора в пределах Помпеев при помощи образцов почвы из различных мест раскопок. По ее словам, в местах вроде помойных ям почва содержит больше органических веществ, а на северных свалках в ней больше песка. "Разница в составе почвы помогает нам понять, откуда взялся мусор: просто скапливался там же, где был найден, или его собрали в другом месте и перенесли для повторного использования", - говорит археолог.

Примеры подобного применения отходов были найдены в стенах некоторых городских сооружений. Для их возведения жители Помпеев использовали осколки черепицы и разбитых амфор. После этого стены штукатурили, скрывая от глаз "коктейль" материалов, использованных при строительстве.

Ученые полагают, что многочисленные отходы для повторного использования в строительстве появились у жителей Помпеев после землетрясения, которое произошло за 17 лет до фатального извержения Везувия.

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