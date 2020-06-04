Ученые нашли самый древний памятник цивилизации майя

Древнее строение было возведено около 1000 года до нашей эры

В Мексике был найден самый древний и самый большой памятник цивилизации майя. Об этом сообщает NewScientist.

Сооружение под названием Агуада Феникс (Aguada Fénix) представляет из себя огромную приподнятую платформу длиной 1,4 километра. По словам ученых, сооружение было построено около 1000 года до н.э. за столетия до того, как майя начали строить свои ступенчатые пирамиды. Дизайн же Агуада Феникс предполагает, что раннее общество майя было довольно равным, где не было влиятельного правящего класса.

Цивилизация майя процветала в Северной и Южной Америке до европейской колонизации. Майя строили огромные города и обладали глубокими познаниями в области астрономии, но их цивилизация рухнула около 800 года н.э.

Древнее строение майя было обнаружено ученой Даниэла Триадан из Университета Аризоны в Тусоне и ее коллегами с помощью воздушной съемки и метода зондирования, использующего лазеры для создания трехмерной карты.

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Таким образом были найдено 21 место для проведения церемоний майя, все из которых были расположены на прямоугольных земляных платформах. Из них Агуада Феникс является крупнейшим. Его основная прямоугольная платформа из земли имеет длину 1413 метров, ширину 399 метров и высоту от 10 до 15 метров.

Агуада Феникс окружено небольшими сооружениями, включая дополнительные платформы, дамбы и водохранилища.

С земли искусственная природа возникновения Агуада Феникс не слишком очевидна.

"Вы думаете, что просто идете в горе по естественно сформировавшейся местности", – говорит Триадан.

Также ученые отмечают, что создание такого сооружения было непростой задачей для майя. По оценка группа, было израсходовано от 3,2 до 4,3 млн кубических метров земли, что потребовало от 10 до 13 млн человеко-дней работы.

"Это вероятно, заняло бы тысячи дней", – отмечает Триадан.

Но нет никаких доказательств того, что людей принуждали к выполнению этих работ. Триадан говорит, что Агуада Феникс возможно, был построен полукочевыми людьми, которые жили на расстоянии многих километров вокруг и занимались строительством сообща.

Плоская и открытая форма строения похоже, была построена с учетом социального равенства.

"Кажется, сама конструкция – это общее открытое пространство", – подытожила автор исследования.

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