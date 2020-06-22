Пятая часть океанского дна нанесена на карту, – ученые

Проект Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 был запущен в 2017 году, когда было исследовано лишь 6% мирового дна. В 2019 году этот показатель вырос до 15%, а в 2020 году – до 19%. Об этом сообщает ВВС.

По словам авторов проекта, в 2019 году в сетку GEBCO было включено около 14,5 млн кв. км новых батиметрических (глубинных) данных, что почти вдвое превышает территорию Австралии.

"Сегодня мы находимся на уровне 19%. Это означает, что у нас есть еще 81% океанов, которые предстоит исследовать, нанести на карту. Это область примерно в два раза больше Марса, который мы собираемся колонизировать в следующем десятилетии", говорит глава проекта Джейми МакМайкл-Филлипс.

Ранее карты морского дна уже составлялись при помощи спутников, но у Seabed 2030 она обещает быть более подробной

На представленное карте черным цветом отмечены те области, где еще предстоит провести эхолотные измерения формы дна океана (на заглавном фото). Оттенки синего цвета показывают глубину – самые глубокие места обозначены фиолетовым, а более мелкие – голубым.

Ученые подчеркивают, что данные о черных зонах имеются, например, спутники могут определить топографию морского дна. Но такие данные имеют разрешение более километра, а в планах у проекта получить разрешение как минимум 100 м всего океанского дна.

Лучшие карты морского дна необходимы по целому ряду причин. Например, для навигации и прокладки подводных кабелей и трубопроводов. Карты также важны для управления рыбным хозяйством, так как вокруг подводных гор обитает наибольшее количество представителей дикой природы. Каждая подводная гора является горячей точкой биоразнообразия.

Также морское дно влияет на океанские течения. Исследователям необходимы подобные карты для более точного прогнозирования изменения климата, потому что именно океаны играют решающую роль в перемещении тепла вокруг планеты. Данные позволят понять, как будет пониматься уровень моря в разных частях света, учитывая особенности океанского дна.

Как ранее сообщал Фокус: