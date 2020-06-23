И целого леса мало: ученые объяснили, почему массовая высадка деревьев не спасет экологию

В одном из новых научных исследований, опубликованных в журнале Nature Sustainabilit, говорится, что негативные последствия от высадки лесов могут быть вызваны финансовыми стимулами. В другом же случае, количество углерода, которое смогут поглощать новые леса, может быть значительно завышено. Об этом сообщает ВВС.

В последние несколько лет идея высадки новых лесов получила широкое распространение, как недорогой и эффективный метод борьбы с изменением климата. Во многих странах высадка деревьев стала ключевым элементом их планов по борьбе с выбросами углерода.

Самая крупная инициатива по высадке деревьев называется Bonn Challenge, в рамках которой странами рекомендуется восстановить к 2030 году 350 млн га деградированных и обезлесенных земель. Пока что эту идею поддержали около 40 стран мира.

Но ученые призывают к осторожности сторонников стремительной высадки новых лесов на планете. Исследователи указывают на то, что в акции Bonn Challenge почти 80% обязательств включают высадку плантаций монокультуры или ограниченного сочетания деревьев, которые плодоносят или нужны для получения каучука.

Также авторы исследования внимательно изучили финансовые стимулы, предоставляемые частным землевладельцам для посадки деревьев. Платежи являются ключевым элементом увеличения количества деревьев.

Для демонстрации несовершенства идеи, ученые приводят в пример Чили. В стране с 1974 по 2012 годы действовал указ о субсидировании высадки новых деревьев и считался эффективной политикой облесения земель.

Согласно закону, 75% затрат на высадку новых лесов субсидировалось со стороны государства. Из-за слабых мер контроля некоторые землевладельцы заменили естественные леса более прибыльными новыми насаждениями деревьев.

Исследование показало, что схема субсидий расширила площадь, покрытую деревьями, но уменьшила площадь естественных лесов. Авторы указывают на то, что родные леса в Чили богаты разнообразием и хранят большее количество углерода, поэтому схема субсидий не увеличила запасы углерода и ускорила исчезновение биоразнообразия.

"Если политика стимулирования древесных насаждений плохо спроектирована или плохо соблюдается, то существует высокий риск не только напрасной траты бюджетных денег, но и высвобождения еще большего количества углерода и потери биоразнообразия", – заявил соавтор исследования, профессор Стэнфордского университета Эрик Ламбин.

Второе же исследование было посвящено изучению того, сколько углерода может забрать из атмосферы недавно высаженный лес. Для примера исследователи взяли север Китая, где велась интенсивная высадка деревьев из-за изменения климата, а также в попытке уменьшить потоки пыли и пустыни Гоби.

Ученые проанализировали 11 тыс. образцов почвы, с облесенных участков, и обнаружили, что в земле с низким содержанием углерода высадка деревьев действительно увеличивает плотность органического углерода.

Но там, где почвы уже были богаты углеродом, добавление новых деревьев уменьшили эту плотность.

Авторы говорят, что предыдущие расчеты количества органического углерода, которое можно удержать с помощью высадки новых деревьев, являются завышенными.

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