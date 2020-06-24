Черная дыра врезалась в таинственный объект, искривив пространство-время, – астрономы

14 августа 2019 года мощная гравитационная волна – массивная рябь на ткани пространства-времени, омыла Землю. Волна была обнаружена сложными лазерами в США и Италии. Тогда ученые предположили, что черная дыра врезалась в нейтронную звезду, но последующие исследования поставили ученых в тупик. Об этом сообщает Cnet.

По словам астрономов, зафиксированный сигнал был одним из самых сильных в истории наблюдений за гравитационными волнами. Подобные наблюдения ведутся Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией (LIGO) и франко-итальянским детектором гравитационных волн (Virgo). Спустя несколько секунд после фиксации сигнала, обсерватории разослали оповещение командам астрономов со всего мира, которые повернули свои телескопы в точку пространства, откуда исходила волна.

Но их поиски оказались безрезультатными. Телескопы не зафиксировали на света, ни рентгеновских лучей, инфракрасного излучения или гамма-лучей.

И без того странное происшествие стало еще более загадочным, когда ученые продолжили свои исследования. Эксперты из LIGO и Virgo во вторник, 23 июня, представили подробные отчеты с анализом гравитационной волны, получившей название W190814.

"Впервые мы наблюдали гравитационную волну, когда ее источник действительно всех озадачил. Я проработал в LIGO чуть более 10 лет, и это одно из самых захватывающих событий, которые мы наблюдали", – говорит астрофизик из Университета Монаш в Австралии Рори Смит.

По словам ученых, черные дыры и нейтронный звезды посылают волны через весь космос, когда сталкиваются друг с другом. Обсерватории на Земле, по сути, слушают звук столкновения массивных космических монстров, а затем работают в обратном направлении, чтобы понять их физические характеристики.

Смит и его коллеги работают над моделированием подобного рода столкновений с использованием суперкомпьютеров, которые помогают выполнять обратный расчет и показывают, что представляют из себя объекты, их вероятные массы и местонахождение.

"Мы используем причудливые распараллеленные алгоритмы, которые могут анализировать для нас на суперкомпьютерном кластере, состоящем из множества отдельных компьютеров. Выполнение такого же анализа на вашем ноутбуке заняло бы от 50 до 100 лет", – говорит Смит.

Наблюдения показали, что пара GW190814 столкнулась в глубоком уголке космоса, на расстоянии 800 млн световых лет. Одна часть пары определенно является черной дырой, которая примерно в 23 раза массивнее нашего Солнца. Но ее партнер оказался достаточно загадочным, он всего лишь в 2,6 раза массивнее Солнца.

"Ничего подобного мы ранее не наблюдали. Это может быть нейтронная звезда, такая возможность еще не исключена, также это может быть и черная дыра", – говорит астрофизик из Мельбурнского университета Ханна Миддлтон.

"Трудно объяснить, как черная дыра или нейтронная звезда могут быть около 2,6 солнечных масс", – добавляет Смит.

Ученые еще никогда не находили черную дыру, которая была бы такой легкой. Нейтронные звезды обычно не слишком тяжелы, так как они коллапсируют в черные дыры, когда их размеры становятся слишком большими. Таинственный второй объект может оказаться некой звездой, которая находится за рамками нашего понимания, отмечают ученые.

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