Черная дыра найдена всего в 1000 световых лет от Земли

Объект обнаружили в системе HR 6819 в созвездии Телескоп

Астрономы обнаружили черную дыру "на пороге" Земли, которая располагается всего в 1 тыс. световых лет от нашей планеты. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, черная дыра была найдена в системе HR 6819 в созвездии Телескоп. В телескопах система выглядит, как одна яркая звезда, но более подробные исследования показали присутствие двух звезд.

Теперь же эксперты говорят, что в системе обнаружилось еще одно тело – черная дыра, масса которой в четыре раза превышает массу нашего Солнца. Также она является самой близкой к Земле из всех найденных.

"Невозможно было описать то, что мы увидели лишь двумя звездами. Одна из звезд движется с периодом в 40 дней. И единственный способ объяснить этот период и очень большую скорость движения в 60 км в секунду с массой в 5 раз больше Солнца, это наличие очень массивного невидимого тела", – говорит астроном Европейской южной обсерватории (ESO) и соавтор исследования Дитрих Бааде.

Объектом оказалась черная дыра, которая сформировала "иерархическую тройную систему". Ученые говорят, что обнаруженная черная дыра достаточно необычна.

"Отличительной чертой этой дыры является то, что она действительно черная. Почти все другие черные дыры, найденные в Млечном Пути, а их два десятка, очень ярко сияют в рентгеновских лучах", – говорит исследователь.

Он отметил, что ранее было найдено всего несколько подобных черных дыр и они нуждаются в дальнейших исследованиях. Систему HR 6819, а точнее ее звезды, можно увидеть невооруженным глазом.

"Если вы хотите увидеть это действо над головой, то должны находиться на южной оконечности Южной Америки", – подчеркивает ученый.

По словам эксперта по черным дырам из Университетского колледжа Лондона, доктора Зири Юнси, примечательно то, что объект был обнаружен так близко к Земле. Ученый отмечает, что центр нашей галактики находится в 25 тыс. световых лет от Земли.

"Новое исследования намекает на захватывающую перспективу целой популяции черных дыр звездной массы, скрывающихся в нашей галактике", – добавил Юнси.

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