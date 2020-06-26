Три ракушки. NASA обещает $35 тысяч за лучшую идею для лунного туалета

Руководитель проекта Lunar Loo Challenge Майк Интербартоло заявил, что конкурс NASA призван привлечь новые и инновационные решения проблемы захвата и хранения человеческих отходов в космосе. Об этом сообщает The Guardian.

Победителю конкурса полагается вознаграждение в размере 35 тыс. долларов. Сам же туалет предназначен для программы NASA Artemis по высадке людей на Луну к 2024 году.

Технология космических туалетов началась с мрачных лет миссии Apollo, когда космонавты были вынуждены пользоваться мешками, которые крепились к их ягодицам. В одной из расшифрованных стенограмм был даже записан диалог между членами экипажа: "Откуда это взялось? В воздухе витают фекалии".

В это же время, МКС была оборудована большим, на вид промышленного масштаба, российским туалетом, в котором используется вакуумная технология для преодоления проблем с микрогравитацией. NASA же собирается создать туалет, который также хорошо функционировал бы на лунной поверхности, где гравитация составляет примерно шестую часть от гравитации на Земле.

"Мы определенно не хотим, чтобы люди просто говорили, мы знаем, как выглядит туалет на МКС, поэтому мы сделаем такой же, но меньше. Мы выходим за рамки. Мы хотим подключить гаражных изобретателей, сообщества космических производителей и посмотреть, что там за известными нам пределами", – говорит Интербартоло.

NASA установила четкие технические характеристики для будущего изобретения. Конструкция космического туалета должна быть легче 15 кг при гравитации Земли, не превышать 0,12 м3, а также его работа не должна создавать шума больше, чем стандартный вентилятор в ванной комнате. Система должна подходить для удовлетворения всех потребностей обоих полов.

"Кроме этого, дизайн туалета должен быть применим и для заболевших членов экипажа, с рвотой и диареей. Бонусные баллы будут начисляться за проекты, которые не потребуют от космонавтов засовывать голову в унитаз, чтобы прочистить желудок", – отмечают в NASA.

Также при оценке изобретения будут учитываться его внешний вид и способность обеспечить некоторую конфиденциальность в небольших полетных модулях.

Миссия NASA Artemis-3 нацелена на то, чтобы высадить на южном полюсе Луны мужчину и женщину.

"Готовясь к этому необычному событию, мы не можем забывать об обычных потребностях наших космонавтов", – подытожил Интербартоло.

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