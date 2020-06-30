Ученые объяснили таинственное затмение Бетельгейзе

Астрономы выяснили, что затемнение гигантской звезды Бетельгейзе произошло не из-за ее близкой смерти, а темных пятен на поверхности. Об этом сообщает ВВС.

Красные сверхгиганты, такие как Бетельгейзе, часто меняют свою яркость. Но падение яркости звезды до 40% от нормального состояния в период с октября 2019 по апрель 2020 года удивило астрономов.

По мнению исследователей, падение яркости было связано с гигантскими более холодными областями, похожими на солнечные пятна на нашей родной звезде.

До этого, некоторые ученые предполагали, что Бетельгейзе может взорваться и превратиться в сверхновую. Но несмотря на прогнозы, звезда начала восстанавливать свою яркость и к маю 2020 года вернулась к своему обычному состоянию.

Бетельгейзе, которая находится в 500 световых годах от Земли, действительно приближается к концу своей жизни. Но точно неизвестно, когда именно красный сверхгигант может взорваться, это может занять сотни или даже миллионы лет, отмечают ученые.

С момента рекордного затемнения Бетельгейзе выдвигались различные причины изменений яркости звезды. Кроме близящегося взрыва, астрономы предполагали, что пыль от самой звезды могла заслонять ее свет.

Дело в том, что красные сверхгиганты "пульсируют", что происходит из-за изменений площади и температуры поверхностных слоев звезды. Пульсации выталкивают внешние слои звезды в пространство вокруг нее. Выброшенный газ охлаждается и превращается в соединения, которые астрономы называют пылью.

Для того, чтобы проверить гипотезу о пыли, астрономы использовали радиотелескоп Atacama Pathfinder (APEX) в Чили и телескоп James Clerk Maxwell Telescope на Гавайях. Эти телескопы измеряют электромагнитное излучение в субмиллиметровых волнах (между инфракрасными и микроволновыми частями электромагнитного спектра, – ред.). Длина такого излучения в тысячу раз больше, чем у видимого света. Эта часть электромагнитного спектра особенного хороша для наблюдения за распределением космической пыли.

"Что на удивило, так это то, то Бетельгейзе стала темнее на 20% даже в субмиллиметровом диапазоне", – говорит соавтор исследования из обсерватории в Тайване Стив Марс.

Согласно результатам исследованиям Тэвиша Дхармавардена из Института астрономии общества Макса Планка, падение яркости звезды не было связано с пылью вокруг нее. Затемнение было вызвано колебаниями температуры в фотосфере – светящейся поверхности звезды.

"Изображения Бетельгейзе с декабря 2019 года показывают области различной яркости. Вместе с результатами нашего исследования, это указывает на наличие огромных темных пятен, покрывающих от 50% до 70% видимой поверхности звезды", – говорит соавтор работы из Европейской южной обсерватории Питер Шиклуна.

"Для сравнения, типичное солнечное пятно имеется размер Земли. Пятно звезды Бетельгейзе в 100 раз больше Солнца" – добавил еще один соавтор из Университета Манчестера.

Как ранее сообщал Фокус: