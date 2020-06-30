Спилбергу и не снилось. У китовых акул обнаружили зубы на глазах

Китовая акула, несмотря на то, что она безвредна для человека, является самой крупной среди своих собратьев. Длина китовых акул может достигать 10 метров. Недавно же ученые выяснили, что глаза этих акул имеют зубы. Об этом сообщает Cnet.

По словам исследователей, технический термин у найденных акульих зубов – "кожные зубцы". По сути, это крошечные структуры, которые похожи на чешую, но на самом деле являются зубцами.

Кожа акулы, с ее грубой и похожей на наждачную бумагу текстурой, состоит из дермальных зубчиков. Они фактически помогают уменьшить трение в воде, позволяя акулам плавать быстрее.

Но несмотря на то, что акулы имеют подобные зубцы по всему телу, их наличие на глазных яблоках является довольно уникальным.

Команда исследователей из исследовательского центра Okinawa Churashima Research Center говорят, что обнаружили абсолютно "новый механизм защиты глаз у позвоночных".

Обнаруженные зубы немного отличаются от тех, что располагаются на коже акулы, так как они "износостойкие". А зубы на глазах китовой акулы предназначены для защиты ее глазных яблок.

В дополнение к зубам на глазных яблоках, китовые акулы также могут втягивать главное яблоко глазное гнездо, отмечают ученые.

Это умение и зубы на глазах, по словам ученых, играют большую роль, если учесть, что у китовых акул нет век. Согласно исследованию, такая адаптация китовых акул является уникальной.

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