Лекция с неба. Власти Южной Кореи устроили грандиозное шоу дронов на тему пандемии

В Южной Корее на фоне второй волны коронавируса правительство необычным способом решило поблагодарить медицинских работников, а всем остальным напомнить о необходимости носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает The Verge.

В Сеуле над рекой Ханган, по распоряжению властей, прошло масштабное шоу дронов. В нем было задействовано 300 дронов, а представление длилось 10 минут. Шоу было организовано Министерством земли, транспорта и морских дел Южной Кореи.

Представление началось с напоминания гражданам о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса. Затем сотни дронов передали сообщение с благодарностью южнокорейским врачам, медсестрами и другому медперсоналу. В завершении шоу дроны сформировали контур Корейского полуострова с надписью: "Выше нос, Республика Корея".

Необычный способ повысить моральный дух населения был выбран из-за того, что граждане сталкиваются с трудностями профилактики коронавируса. В частности, речь идет о ношении масок, что является сложной задачей в жаркое лето в столице Южной Кореи.

В последнее время в Южной Корее растет число инцидентов, связанных с соблюдением эпидемиологических правил. В июне полиция зафиксировала около 840 потасовок, в основном в общественном транспорте, спровоцированных людьми, которые не носили маски.

По мнению ученых, обязательное ношение масок – наиболее эффективный метод борьбы с пандемией коронавируса. Исследователи сравнили разницу в количестве новых случаев при обязательном ношении масок и без них.