В Ливерпуле создали робота-химика, который сам планирует эксперименты

Группа ученых из Ливерпульского университета создала робота, который может проводить опыты в химической лаборатории и анализировать данные во много раз быстрее человека.

Благодаря технологиям машинного обучения робот совершенствуется, проводя опыты. В него "зашито" 98 млн разных экспериментов, и он самостоятельно выбирает, какой именно нужно провести в том или ином случае.

Робот самостоятельно выполняет все задачи в эксперименте, такие как взвешивание твердых вещество, дозирование жидкостей, удаление воздуха из сосуда, проведение каталитической реакции и количественное определение продуктов реакции.

Сообщается, что робот-химик уже совершил первое открытие — в течение восьми дней он провел 688 опытов и создал полимерный фотокатализатор, который действует в шесть раз быстрее, чем уже существующие.

Робот оснащен манипулятором, сходным по функциям с человеческой рукой, он может работать в обычной химической лаборатории на протяжении 21,5 часа в сутки (остальное время требуется для перезарядки батареи) и проводя опыты в тысячу раз быстрее, чем человек. Он может перемещаться по лаборатории.

Масса робота 400 кг. Высота – 175 см. Стоимость – 100 тыс. фунтов стерлингов ($127 тыс.).

Подобные роботы не только ускоряют процесс проведения опытов и обработки их результатов, но и могут проводить опыты с веществами, опасными для человека.

"Нашей стратегической задачей было автоматизировать исследователя, а не инструменты, – говорит один из создателей робота Эндрю Купер. – Это не еще одна машина в лаборатории, а новый сверхмощный участник команды. Он освобождает время людей, чтобы они могли мыслить творчески".

Напомним, в условиях пандемии коронавируса интерес к роботам значительно вырос. Так Руанда заручилась помощью пяти противоэпидемиологических роботов для борьбы с коронавирусом.

Компания Boston Dynamics объявила, что четвероногого робота Spot теперь может приобрести любая компания, а не только отобранные ею. Цена составляет $74,5 тысячи, а срок поставки – шесть-восемь недель.