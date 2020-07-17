Летние сезоны могут стать слишком жаркими для людей, – ученые

Ученые считают, что по мере изменение климата, лето в разных уголках планеты может стать слишком жарким для людей. Об этом сообщает ВВС.

В первую очередь, в группу риска входят люди, которые работают на открытом воздухе на фермах или на строительных площадках, а также на заводах или в больницах. Ученые отмечают, что именно глобальное потепление увеличивает шансы на то, что летняя жара станет невыносимой.

Из-за повышения температур людям может грозить тепловой стресс, при котором тело не может должным образом охладиться, поэтому внутренняя температура продолжает повышаться до опасного уровня. В таком состоянии, по словам экспертов, могут наблюдаться сбои в работе жизненно важных органов.

Состояние вызвано тем, что основной метод регулировки температуры тела – выделение пота, не работает из-за слишком влажного воздуха. По словам доктора Ребекки Лукас, изучающей физиологию в университете Бирмингема, тепловой стресс может перерастать из обмороков и дезориентации в судороги, а также отказ почек.

В измерении влажности воздуха ученые руководствуются индексом WBGT. Он учитывает не только радиационный и конвективный теплообмен, но также и влажность воздуха. Еще в 1950-х года военные США использовали его для составления руководств по безопасности солдат. Например, когда WBGT достигал +29°C, рекомендовалось приостанавливать тренировки для тех, кто не успел акклиматизироваться.

Самое высокое значение WBGT в районе +32°C означало, что все напряженные тренировки должны быть прекращены, потому что условия становились "экстремальными".

Недавно такие высокие уровни были зафиксированы в больницах Ченнаи в Индии профессором Видхья Венугопалом из Университета Шри Рамачандры. Также показатель WBGT достиг рекордных +33°C на солончаках, а на сталелитейных заводах он составлял +41,7°С. Именно работники заводов оказались наиболее уязвимыми к тому, что ученые назвали "огромной жарой".

"Если это происходит изо дня в день, люди становятся обезвоженными, возникают сердечно-сосудистые проблемы, камни в почках, тепловое истощение", – говорит профессор Венугопалом.

По мере повышения глобальной температуры возможна и более интенсивная влажность.

Профессор Ричард Беттс из британского Метеорологического бюро использовал компьютерные модели, которые предполагают, что количество дней с WBGT выше 32°C будет увеличиваться. По его словам, миллионам людей уже приходится работать в условиях экстремальной жары и высокой влажности.

"Люди эволюционировали, живя в определенном диапазоне температур, поэтому если мы продолжим провоцировать повышение температуры во всем мире, рано или поздно самые знойные части планеты просто станут слишком жаркими для человека", – подытожил Беттс.

В другом же исследовании говорилось, что к 2100 году тепловой стресс может затронуть до 1,2 млрд человек во всем мире, что в четыре раза больше, чем сейчас.