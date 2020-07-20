Первый пошел. ОАЭ успешно запустили свою миссию на Марс

Первая арабская космическая миссия на Марс стартовала на борту ракеты из Японии. Беспилотный зонд Al-Amal (или "Надежда") успешно отделился от ракеты через час после запуска. Об этом сообщает The Guardian.

Ракета была запущена из Космического центра Танэгасима на юге Японии в 21:58 по Гринвичу, 9 июля.

Заместитель руководителя марсианской миссии Сара аль-Амири назвала "неописуемым чувством", когда зонд с ракетой поднялся в небо.

"Это будущее ОАЭ", – заявила Амири, которая также является министр высоких технологий ОАЭ.

Проект Emirati является одним из трех в гоне по изучению Марса, включая китайскую миссию Tianwen-1 и американскую Mars 2020. Все три миссии запланированы на 2020 год, чтобы поймать лучшее расположение Земли по отношению к Марсу.

По словам NASA, в октября расстояние до Марса будет сравнительно небольшим – 62 млн км от Земли.

Ожидается, что зонд Al-Amal достигнет орбиты Марса к февралю 2021 года. В отличие от других зондов, которые отправятся к Марсу в этом году, аппарат не станет приземляться на планете. Вместо этого, он будет вращаться вокруг Красной планеты весь марсианский год, или 687 дней.

Цель миссии состоит в том, чтобы предоставить исчерпывающую картину динамики погоды в атмосфере Марса. Зонд ОАЭ является частью гораздо более крупной цели – построить человеческое поседение на Марсе в течение следующих 100 лет.

В ОАЭ также надеются на то, что миссия послужит источников вдохновения для арабской молодежи.

"Уникальность этой миссии заключается в том, что впервые научное сообщество во всем мире будет иметь целостное представление о марсианской атмосфере в разное в разное время дня и года. Наша стратегия, способствующая глобальным усилиям по развитию технологий и науки, однажды может помочь, если человечество решит отправить человека на Марс", – говорит руководитель проекта миссии Омран Шараф.

Недавно, NASA показало трейлер миссии по изучению Марса. Видео было опубликовано космическим агентством перед предстоящим запуском нового марсохода Perseverance на Красную планету.