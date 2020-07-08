Видео было опубликовано космическим агентством перед предстоящим запуском нового марсохода Perseverance на Красную планету

NASA опубликовало промо-ролик предстоящей миссии, в рамках которой на Марс будет отправлен новый марсоход Perseverance. Об этом сообщает Cnet.

Свой ролик космической агентство назвало We Persevere (мы настойчивы, – ред.), что является отсылкой к названию самого марсохода и миссии в целом. Представленное видео озвучила актриса Октавия Спенсер, которая сыграла математика из NASA Дороти Воган в фильме "Скрытые фигуры".

В своем ролике NASA продемонстрировало весь путь агентства по изучению Красной планеты, заканчивая своими последними достижениями.

Марсоход Perseverance планируют запустить из Флориды не ранее 30 июля. NASA уже несколько раз переносило дату запуска. Поэтому у агентства остается все меньший отрезок времени, чтобы марсоход добрался до Красной планеты в срок – в феврале 2021 года.

Небольшая задержка не критична для миссии, так как период запуска продлится до 11 августа. Если NASA не успеет отправить марсоход до этой даты, то следующий шанс выпадет не ранее 2022 года из-за положения Земли относительно Марса.

Ранее NASA завершило подготовку вертолета-разведчика к полету на Марс. Mars Helicopter Scout –роботизированный вертолет-разведчик будет исследовать возможные цели на поверхности Марса для последующих передвижений марсохода.