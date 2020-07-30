Ученые уловили сигнал от мертвой звезды в Млечном Пути

Ученым удалось проследить быстрый радиовсплеск (FRB) до мертвой звезды, называемой магнитаром, который находится в нашей галактике. Об этом сообщает New Atlas.

Быстрые радиовсплески представляют из себя единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд, их природа пока остается неизвестной для ученых. За последние 13 лет были обнаружены десятки таких сигналов, поступающих со всех частей неба. До недавнего времени, астрономы никогда не фиксировали всплески в нашей собственной галактике, которые сопровождались бы другими типами электромагнитных волн.

Исследователи заметили магнитар под названием SGR 1935+2154, который разразился бурной активностью. Такое явление вполне нормальное для подобных высокоэнергетических объектов. Но на ряду с обычным рентгеновским излучением магнитар произвел всплеск радиоволн такой интенсивности, которой раньше никогда не фиксировалось.

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Рентгеновский всплеск был обнаружен спутником ESA Integral, в то время как странные радиосигналы уловил радиотелескоп CHIME, а также STARE2.

"Это первая наблюдаемая связь между магнитарами и быстрыми радиовсплесками. Это действительно важное открытие, которое помогает понять происхождение этих загадочных явлений", – говорит ведущий автор исследования Сандро Мерехетти.

Магнетары уже были в списке ученых как потенциальные источники радиовсплесков, и новое открытие подтверждает подозрения. Отмечается, что магнетары являются нейтронными звездами, обладающими исключительно сильным магнитным полем.

Но ученые говорят, что загадка FRB еще не разгадана. Потребуется больше данных и наблюдений, чтобы определить, действительно ли магнетары ответственны за какие-либо FRB, и за какие именно. Существуют различные типы быстрых радиовсплесков, некоторые из них не повторяются, а другие делают это регулярно.

"Магнетары являются многообещающим кандидатом в FRB, которые происходят в других галактиках. Всплеск, который мы наблюдали из SGR 1935+2154 намного слабее, чем те, что мы наблюдали за пределами нашей галактики. Но открытие безусловно указывает правильное направление для дальнейших исследований", – говорит главный исследователь в Государственном объединении научных и прикладных исследований (CSIRO) Кит Баннистер.

По другой теории, источником быстрых радиовсплесков могут быть черные дыры. все радиовсплески исходят из массивных галактик, которые формируют новые звезды с умеренной скорость, очень похожей на наш собственный Млечный путь.