Ученые нашли скрытую закономерность в повторяющихся сигналах из космоса

Ученые увидели закономерность в пока необъяснимых быстрых радиовсплесках (FRB), фиксирующихся в космосе. Об этом сообщает New Atlas.

FRB – это чрезвычайно мощные радиоимпульсы, которые длятся все миллисекунды. Многие из них наблюдаются единожды, некоторые повторяются спустя секунды, а другие через произвольные промежутки времени. Но за годы наблюдений ученые обнаружили закономерность в наблюдаемых радиовсплесках.

Всплеск под названием FRB 121102, был найден первым и стал самым известным. Он посылает сигналы с разницей в несколько часов, а иногда затихает на несколько месяцев. Астрономы внимательно следили за ним с момента открытия в 2012 году, и благодаря такому большому объему данных выяснили, что активность FRB 121102 не хаотична. Она следует определенной закономерности.

Команда из Университета Манчестера изучила 32 радиовсплеска за четыре года исследований. Исследователи обнаружили, что всплески FRB 121102 происходят в течение периода около 90 дней, прежде ем замолкнуть на 67 дней. Затем весь 157-дневный цикл начинается снова.

"Это захватывающее открытие подчеркивает, как мало мы знаем о происхождении FRB. Необходимы дальнейшие наблюдения за большим количество FRB, чтобы получить более четкую картину об этих периодических источниках и выяснить их происхождение", – говорит автор исследования Дункан Лоример.

Отмечается, что это второй из обнаруженных быстрых радиовсплесков, которые повторяются по определенной схеме. Ранее в этом году астрономы обнаружили сигнал под названием FRB 180916, который повторялся с 16-дневным циклом. Он регулярно вспыхивал в течение примерно 4 дней, прежде чем замолчать на следующие 12 лет.

Но цикл FRB 121102 намного быстрее, что поднимает вопросы о том, что на самом деле представляют из себя FRB. По словам команды, периодическая природа явления может связывать его с орбитальными движениями таких объектов, как звезды, нейтронный звезды и черные дыры. Теория подтверждается тем фактом, что сигналы FRB 121102 чрезвычайно искажены и поляризованы, что может быть вызвано массивной черной дырой поблизости.

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