Космические силы США приняли в свои ряды лошадь

Космические силы США, которые были созданы в декабре прошлого года, приняли в свои ряды необычного новобранца 5-летнего скакуна по кличке Призрак. Об этом сообщает Space.com.

Четвероногий новобранец стал частью программы сохранения военных рабочих лошадей, которую Космические силы недавно унаследовали от ВВС США. Конь был отослан в конюшню, в которой уже есть четыре лошади на базе ВВС Ванденберг. База простирается на 40 306 га и располагается на побережье Калифорнии.

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По словам штаб-сержанта и руководителя программы Майкла Терразаса, конь Призрак является своего рода охранником. Лошади помогают сотрудникам базы патрулировать местность, чтобы следить за многими охраняемыми видами, которые живут на территории базы.

"Мы обеспечиваем соблюдение законов о рыболовстве и охоте, а лошади помогают нам патрулировать местность. Мы также ищем потерявшихся охотников и помогаем раненым животным", – говорит Терразас.

На территории базы Ванденберг проживает около 15 видов, находящихся под угрозой исчезновения. Отмечается, что когда к дальним уголкам базы невозможно добраться на автомобиле, на помощь приходят лошади. Также патрулирование на лошадях не вредит местной экологии, отмечают сотрудники базы.

Как и космонавты в рядах Космических сил США, Призрак проходит тщательную подготовку. Лошадь пока тренируется три раза в неделю с личным тренером прежде, чем сможет полноценно заступить на дежурство.