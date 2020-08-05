В сети появилось мобильное приложение по распознаванию опасных пауков

Австралийское Государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) разработало программу Critterpedia, которая умеет определять насекомых и змей по фотографии.

Пока что приложение работает на стадии бета-тестирования, а его разработчики просят пользователей загружать в него фотографии змей и пауков, чтобы помочь обучать искусственный интеллект программы.

Critterpedia работает по принципу, аналогичному принципу работы популярного приложения Shazam, которое определяет название песни по отрывку трека. "Паучий шазам" идентифицирует паука, сравнивая его с фотографиями всех известных науке насекомых этого отряда.

"Визуальные различия между двумя видами могут быть весьма незначительными. Нам нужен большой объем обучающих данных, чтобы правильно идентифицировать животных", – сообщил руководитель проекта Мэтт Адкок.

Первоначально, чтобы обучить платформу, в систему были загружены сотни тысяч изображений змей и пауков. Однако смарт-устройство будет полагаться не только на изображения, но и на местоположение снимка по GPS, чтобы подвердить или опровергнуть предположение, зная ареал обитания тех или иных существ.

В Австралии насчитывается около 10000 различных видов пауков и 140 видов змей, поэтому алгоритму предстоит много работы.

Напомним, вначале года Министерство цифровой трансформации Украины представило приложение "Дія.Бизнес", которое поможет найти инвестора и сформировать бренд.