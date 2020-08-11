Срезая все углы. Как России удалось первой создать (?) вакцину от коронавируса

Военная разработка

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране разработана вакцина от коронавируса. Он отметил, что вакцина якобы доказала свою эффективность во время тестов, предоставив длительный иммунитет от COVID-19.

По словам Путина, одна из его дочерей была среди первых, кто был привит от коронавируса. В первый день у нее поднялась температура до +38 градусов, а на следующий день снизилась до +37 градусов. Снова подскочила температура у дочери Путина после второй инъекции.

"Она чувствует себя хорошо, у нее большое количество антител", – добавил Путин, но не уточнил, какая из двух его дочерей получила вакцину.

Российский Минздрав также выступил с заявлением о том, что вакцина может обеспечить иммунитет на срок до 2 лет. Ожидается, что первыми прививки получат медицинские работники, учителя и другие группы риска.

"Первая отечественная вакцина против новой коронавирусной инфекции готова", – заявил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов.

Его заявление было сделано на следующий день после того, как последняя группа добровольцев была выписана из больниц, показав положительные результаты в испытаниях первой фазы. Цаликов тогда сообщил, что процессом создания вакцины в стране руководят Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи и Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко.

Цаликов отметил, что исследования проводились при поддержки Минобороны, которое внесло значительный вклад в разработку вакцины против Эболы. Финансировалось исследование Российским фондом прямых инвестиций. Его глава Кирилл Дмитриев уже заявил, что вакцина будет готова к серийному производству к концу августа.

По словам Дмитриева, в 2020 году РФ может произвести 30 млн доз вакцины для внутреннего рынка и 170 млн для зарубежного.

Как в былые времена

Россия назвала вакцину "Спутник-V", делая отсылку к первому орбитальному спутнику, который был запущен СССР в 1957 году. С него началась глобальная космическая гонка.

Российская вакцина от коронавируса состоит из двух доз, содержащих аденовирусы. Они содержат ген шиповидного белка коронавируса. В исследовательском центре Гамалеи говорят, что такой метод использовался в 2015 и 2018 годах для создания вакцины против Эболы. Путин ранее заявлял, что российская вакцина от Эболы "оказалась самой эффективной в мире". Правда, ВОЗ по-прежнему относит ее к "вакцинам-кандидатам" на своем официальном сайте.

Известно, что аденовирусы также используются учеными, работающими в таких фармацевтических гигантах, как американская Johnson & Johnson, китайская CanSino Biologics и Оксфордском университете.

В отличие от российских исследователей, иностранные компании уже опубликовали десятки результатов тестирований своих вакцин, начиная от мышей до обезьян. Также были обнародованы подробные данные о ранних испытаниях на людях, которые включали даже такие реакции, как боль в месте инъекции.

Россия пока не предоставила никаких научных обоснований эффективности своей вакцины, а также не поделилась результатами тестирования.

На данный момент известно лишь только то, что в первом этапе испытаний участвовали военнослужащие, которые получали вакцину в жидком и порошковом виде. Этот этап начался 17 июня с участием 76 добровольцев. Завершающая третья фаза испытаний началась 3 августа и еще не была завершена. Ожидается, что в этой фазе тестирования примут участие тысячи людей.

Глава инвестиционной компании ATEM Capital Антон Гопка, который инвестирует в производство медикаментов заявил, что такой быстрый результат возможен лишь в случае, если пожертвовать качеством тестирования.

"Не будет достаточно данных, чтобы доказать, что вакцина полностью безопасна. Обычно для обеспечения надлежащего уровня безопасности требуется более года", – говорит Гопка.

Нетрадиционный метод тестирования, в котором участвовали военнослужащие вместо добровольцев, вызвал недоумение в международном научном сообществе. К нему добавилось еще и то, что российские исследователи занимались самотестированием вакцины.

Руководитель исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-1" признавался, что ученые испытывали вакцину на себе до мая 2020 года, еще до того, как Минздрав дал какое-либо разрешение. Гинцбург публично признался, что тестировал вакцину на себе и своей семье.

Самотестирование вызвало широкое осуждение даже со стороны российской ассоциации клинических исследований, которая назвала ситуацию "грубым нарушением основ проведения клинических исследований, российского законодательства и международных норм".

Новая волна критики появилась после того, как анонимные источники сообщили Bloomberg о том, что члены российской элиты получали экспериментальную вакцину с апреля. В материале говорилось, что среди привитых были правительственные чиновники и топ-менеджеры таких компаний, как "Русал".

Несмотря на то, что Россия первой заявила о создании вакцины от коронавируса, и даже испробовала ее на чиновниках, это не дает ей преимущество в гонке, считает Гопка.

"В конце концов, победителем гонки станет вакцина, которая будет одобрена во всем мире", – подытожил эксперт.

"План Б" для Кремля

Агрессивная стратегия России, которая пытается победить в гонке за вакцину от COVID-19, вызывает серьезные опасения у экспертов. Ученые считают, что вакцина, которая не прошла надлежащего тестирования, может быть опасна для здоровья людей. Такой же дорогой пошел и Китай, который уже использует свою вакцину в вооруженных силах прежде, чем получить окончательные результаты тестирования.

"Это меняет правила. Это срезание углов. Серьезное событие, которое начинается с Путина. Ему нужна победа. Он возвращается к моменту со спутником. Он напоминает о славных днях российской науки, запуская пропагандистскую машину на полную мощность. Я думаю, что это может иметь малоприятные последствия", – говорит старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в США Стивен Моррисон.

Для России лидерство в гонке по созданию вакцины – это путь к большему геополитическому влиянию, считает аналитик. Страна также стремится выглядеть независимой от западных держав, отношения с которыми исторически сложны.

Действия РФ потенциально могут усилить политическое давление на другие страны, чтобы те сделали аналогичную ставку на свои непроверенные вакцины. Моррисон также опасается, что людей заставят делать непроверенные и потенциально опасные вакцины, чтобы сохранить свои рабочие места.

"Во всех странах мы наблюдаем противоречие между политической необходимостью показать общественности результаты работы, и научной нерешительностью действовать, когда безопасность вакцины еще не доказана", – говорит глава Центра вакцинации и иммунотерапии при Массачусетской больнице Марк Познанский.

По мнению Гопка, еще один мотив для России может заключаться в том, что Кремль не хочет зависеть от будущей западной вакцины, и для этого необходим "план Б".

"России нужна отечественная вакцина как способ снизить цены. Если стоимость вакцины, разработанной на Западе, будет слишком высокой, в России будут использовать отечественную", – подытожил эксперт.

По материалам: Bloomberg, Asia Times, Euronews, CNN, Washington Post.