Марсианский небоскреб и грозная луна. NASA показало самые захватывающие фото с орбиты Марса

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) покинул Землю 15 лет назад 12 августа. В честь юбилея старта миссии космическое агентство опубликовало подборку лучших изображений Марса, сделанных с его орбиты. Об этом сообщает NASA.

Ученые из NASA отмечают, что на Марсе нет голубого цвета, но на некоторых изображениях он присутствует из-за особенностей обработки фото, чтобы выделить определенные детали на снимках.

MRO оснащен тремя камерами. Широкоугольная камера, снимающая поверхность Марса в пяти видимых и двух ультрафиолетовых диапазонах. Камера, которая снимает монохромные изображения, а также камера, использующая телескоп-рефлектор – самый большой телескоп, использующийся в глубоком космосе.

Орбитальный аппарат NASA является одним из самых старых космических кораблей на Марсе.

Марсианский небоскреб

Аппарат заснял высокий пылевой вихрь с высоты 297 километров над поверхностью планеты. Дли тени вихря указывает на то, что его высота достигала 800 метров, как небоскреб Бурдж-Халифа в ОАЭ.

Сход лавины

Весной из-за таяния льда, скалы высотой 500 метров на северном полюсе Марса начали рушиться. Такие скалы позволяют заглянуть в далекое прошлое планеты, обнажая многочисленные слои льда и пыли, осевшие в разные эпохи. У каждого слоя есть своя история.

Вмятины на поверхности

У Марса очень тонкая атмосфера, которая составляет всего лишь 1% плотности от земной. Из-за этого, на планету падает большее количество космического мусора. Аппарат обнаружил более 800 новых ударных кратеров во время своей миссии.

Кратер на фото имеет диаметр около 30 метров и окружен большой зоной взрыва. Удар, в результате которого образовался кратер, выбросил осколки породы на расстояние около 15 км.

Лицо времени

Ранее ученые предполагали, что из-за тонкой атмосферы на Марсе почти ничего не движется, а большинство перемещений дюн происходило в далеком прошлом.

Но наблюдения MRO доказали, что это не так. К этому изображению был добавлен "ложный цвет", чтобы подчеркнуть некоторые детали, как вершины дюн и рябь на песке. Многие из них мигрируют, как и на Земле: песчинка за песчинкой, они переносятся ветром, путешествую по планете миллионы лет.

Взгляд назад

MRO смотрел на только на Марс. На этой фотографии запечатлена Земли и Луна такими, какими они выглядят с Красной планеты.

Грозная луна

На фото одна из двух лун Марса, названная в честь греческого бога страха Фобоса. Диметр луны составляет около 21 км. Кратер Стикни, который виден в правом нижнем углу луны, имеет ширину около 9 км.

Несмотря на свои небольшие размеры, Фобос представляет огромный интерес для ученых, которые пока не знают, является ли луна осколком Марса или захваченным астероидом. В ближайшем будущем Япония собирается запустить миссию на марсианскую луну.

Нелегкий путь

На изображении отмечен полный путь марсохода Opportunity за 15 лет исследования Красной планеты.