Ученые хотят клонировать исчезающих суматранских носорогов

Ученые всерьез озаботились исчезающим видом суматранского носорога и хотят клонировать его. Всего в мире сохранилось 275 особей, но это число неточно – повадки этого животного плохо изучены и сколько всего животных проживает в дикой природе – неизвестно. Об этом пишет CNN.

В ноябре прошлого года в Малайзии скончалась 25-летняя самка Иман, содержащаяся в заповеднике. Ранее скончался Тэм, последний самец суматранского носорога в Малайзии. Зоозащитники надеялись получить потомство от Иман и Тэма, но они не проявили к друг другу симпатии. А другие самки оказались бесплодными.

Покойная самка суматранского носорога Иман/Фото: Ekowatch

Теперь малазийские ученые хотят использовать клетки умерших животных, чтобы клонировать носорогов. Испробовать хотят два способа – первый – тот же что использовали при клонировании знаменитой овечки Долли, второй – ЭКО, когда оплодотворенную яйцеклетку подсадят суррогатной матери.

Ранее суматранские носороги населяли влажные тропические леса и болота в Бутане, Бангладеш, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Китае, где в исторические времена их ареал охватывал провинцию Сычуань. В настоящее время вид находится на грани исчезновения, до недавнего времени сохранялось всего 6 жизнеспособных популяций — четыре из них существуют на Суматре, одна на Калимантане и еще одна — на Малайском полуострове, но сейчас последняя уже нежизнеспособна, из-за смерти самца.

Суматранский носорог с детенышем/Фото: WWF

Численность суматранских носорогов трудно определить из-за их одиночного образа жизни, но по оценкам она составляет менее 275 особей. В настоящее время в дикой природе осталось менее 80 суматранских носорогов, и в настоящее время предпринимаются усилия по разведению в неволе в попытке увеличить популяцию. Ее снижение обусловлено прежде всего браконьерской охотой на рога, популярные в китайской псевдомедицине. На черном рынке стоимость 1 килограмма рогов может достигать 30 000 долларов. Сохранение суматранских носорогов в неволе не дает положительного результата: многие из них умирают в возрасте до 20 лет, так и не принеся потомство. Дело в том, что повадки этого зверя ещё довольно мало изучены, а потому создать благоприятные условия для его содержания в неволе пока не представляется возможным.

Суматранский носорог ведет одиночный образ жизни, за исключением периода рождения и воспитания детенышей. Первый детеныш суматранского носорога в неволе родился только в 2001 году в зоопарке Цинциннати.