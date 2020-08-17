Тысячелетние дети. Как изменится реальность, если люди будут жить миллион лет

Недавно ученые обнаружили бактерии, которые находились на дне океана более 100 млн лет и все еще были живы. Как бы изменилась наша реальность, если бы человеческая жизнь длилась хотя бы миллион лет?

Ответ на этот вопрос попытался найти американский физик-теоретик, работающий в области астрофизики и космологии, профессор естествознания в Гарвардском университете им. Фрэнка Б. Байрда Ави Лоеб в своей авторской колонке для Scientific American.

Именинный торт не вместит столько свеч

"Сразу приходят на ум две мысли. Во-первых, будет необходимо ограничить срок пребывания в академической среде. Университеты должны будут ограничить срок работы преподавателей максимум столетием, чтобы обновлять кадровый резерв. Во-вторых, именинный торт не сможет вместить миллион свечей", – пишет Лоеб.

Минувшие поколения говорили о том, что мы не можем отсрочить собственную смерть, но можем контролировать свою жизнь, напоминает физик-теоретик. Они также считали, что "нет ничего нового под солнцем". С точки зрения современных людей, оба утверждения неточны. С развитием бионауки и технологий возможно представить будущее, когда продолжительность человеческой жизни существенно увеличится.

"Если это произойдет, то как изменятся наши цели и как это повлияет на нашу жизнь? Имея возможность преследовать долгосрочные цели, мы могли бы выполнять более амбициозные задачи", – говорит ученый.

Он считает, что людям пришлось бы больше заботится о планетарной окружающей среде и межличностном сотрудничестве, поскольку загрязнения или военные действия представляют долговременные угрозы.

"Продолжительный жизненный опыт мог бы сделать нас мудрее и вынудил бы избегать рисков, поскольку на карту поставлено гораздо больше. Было бы бессмысленно отправлять на фронт молодых солдат или вообще развязывать войны", – отмечает Лоеб.

Но даже при наличии продуманных стратегий выживание человеческого вида не было бы гарантированным. Например, известная корреляция между размером мозга и массой тела динозавров не сделала их достаточно умными, чтобы отклонить астероид, убивший почти все живое на Земле. Несчастные случаи неизбежны, по мнению ученого, и больницы все также будут заняты лечением жертв рутинных происшествий.

Перенаселение и колонизация новых планет

Увеличение периода фертильности пропорционально продолжительности жизни приведет к риску перенаселения Земли. При нынешнем уровне рождаемости количество людей может вырасти до невероятных 100 трлн человек. И, чтобы сдержать процесс потребуется изменение государственной политики, чтобы ограничить рождаемость. В качестве альтернативы, люди смогут отправляться к другим планетам, чтобы сбалансировать рождаемость и поддерживать земное население на уровне, соответствующем имеющимся запасам пищи и энергии.

"Хорошая новость заключается в том, что в течение жизни, равной миллиону лет, космические путешествия станут реальными с уже имеющимися технологиями. Потребуется всего 100 тыс. лет, чтобы прибыть на планету у звезды Проксима Центавра на корабле, который движется со скоростью аппарата NASA New Horizons", – подчеркивает физик-теоретик.

По его словам, для пассажиров, живущих миллион лет, такое путешествие будет сравнимо с 10-летним путешествием New Horizons к Плутону, если сравнивать с нынешней продолжительностью жизни человека. Конечно, космический корабль должен будет обеспечить устойчивую экосистему и комфортные условия жизни для долгих путешествий.

Но через миллион лет ближайшей к нам звездой уже будет не Проксима Центавра, поэтому у человечества появятся другие цели. Фактически, ночное небо будет меняться по мере того, как новые звезды будут приближаться и удаляться от Солнца. В течение этого периода в Млечном Пути появятся десятки тысяч сверхновых и других явлений, каждое из которых может создавать угрозу для биосферы Земли.

Поскольку сейчас технологии развивают экспоненциально в масштабе нескольких лет, наша будущая среда обитания будет выглядеть совершенно иначе через миллион лет.

"Как выглядит зрелая технологическая цивилизация по прошествии такого долгого времени? Сможет ли она пережить разрушительные силы собственных технологий? Один из способов найти ответ – поиск техносигнатур инопланетных цивилизаций", – пишет Лоеб.

Он напоминает, что согласно имеющимся исследованиям, со временем во Вселенной исчезнут все формы жизни. Вселенная охлаждается по мере расширения, и в конце концов, даже самые крупные звезды погибнут. В космосе не останется больше энергии для поддержания жизни.

Однако ближайшее будущее представляется не столь мрачным. Непосредственная выгода заключается в продлении жизни наших близких. Правда, не только они будут дольше жить. Например, срок жизни преступников также увеличится, и Лоеб считает, что срок пожизненного заключения придется ограничить намного меньшим временем, чем миллион лет.

"Временная шкала в миллион лет – это произвольный выбор, сравнимый со всем периодом, прошедшим с тех пор, как наши предки вида Homo erectus появились в Африке. Срок значительно меньший, чем возраст Вселенной, Солнца или Земли. В принципе, можно представить себе жизнь, которая длится миллиард лет, в течение которой звезды вспыхивают и гаснут в небе, как лампочки. На фоне такой долгосрочной перспективы наши текущие опасения по поводу мира выглядят столь же наивными, как первая мысль новорожденного ребенка", – подытожил эксперт.